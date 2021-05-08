Real Madrid, Barcelona ve Juventus'tan Avrupa Süper Ligi'yle ilgili ortak açıklama

Avrupa Süper Ligi'nden ayrılmayan Real Madrid, Juventus ve Barcelona ortak bir açıklama yayımladı.

UEFA'nın 9 kulübe verdiği cezanın ardından Avrupa Süper Ligi tartışmaları yeniden alevlendi.

Turnuvadan çekilen ve özür dileyen 9 kulübün gelecek sezon Avrupa kupalarından elde edeceği gelirin yüzde 5'ine el konulacağı, bu kulüplerin altyapı projeleri için toplam 15 milyon euro ödeyeceği kararlaştırıldı. Ayrıca bu kulüplerin UEFA'ya ve organizasyonlara bağlı kalma sözü verdiği, benzer bir turnuvaya katılmaları halinde 100 milyon euro, taahhütlere aykırı davranmaları durumunda ise 50 milyon euro ceza ödeyecekleri açıklandı.

Ancak 9 kulübün yanında, turnuvadan çekilmeyen Real Madrid, Barcelona ve Juventus hakkında kararın daha sonra verilmesi bekleniyor. Bu üç kulübün Avrupa kupalarından men edilmesi de gündemde.

Üç kulüpten ortak açıklama

Turnuvadan çekilmeyen Real Madrid, Barcelona ve Juventus ortak bir açıklama yayımladı. Üç kulübün resmi internet sitesinde de yer alan açıklamada, UEFA'nın baskı ve tehditlerine rağmen en iyi çözüm için çalışılacağı vurgulandı.

Yapılan açıklama şöyle:

"Avrupa Süper Ligi'nin kurucu kulüplerinin futbolun ekosistemine çözüm sağlama amacından vazgeçmeleri için baskı ve tehdit almaya devam ediyor. Bu kabul edilemez bir durum."

"Mahkemeler, FIFA ve UEFA'ya doğrudan veya bağlı organları aracılığıyla, mahkemede bu girişimi engelleyebilecek herhangi bir işlem yapmaktan kaçınmalarını emretmiştir."

"Mahkeme, Avrupa Süper Ligi teklifinin lehine karar vermiştir. Şu anda yargı süreci devam etmektedir."

"UEFA'dan almaya devam ettiğimiz kabul edilemez baskı ve tehditlere rağmen futbolun iyiliği için sorumlu davranmak ve çözüm arayışında ısrar etmek görevimizdir."