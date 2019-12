-REAL MADRİD ADINI ÇEYREK FİNALE YAZDIRDI ANKARA (A.A) - 17.03.2011 - Avrupa Şampiyonlar Ligi 2. tur rövanş karşılaşmaları, dün akşam oynanan iki maçla tamamlandı. Turnuvada Lyon ile daha önce 7 kez karşılaşan ve geçen yıl aynı turda elendiği Fransız ekibi karşısında galibiyeti bulunmayan Real Madrid, bu kez rakibini 3-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. Maça her iki ekip de hızlı başladı. İlk maçtaki 1-1'lik avantajına rağmen işini şansa bırakmak istemeyen Real Madrid, karşılaşmanın ilk tehlikeli atağını 3. dakikada geliştirdi. Bu pozisyonda önce Mesut Özil, ardından Marcelo ile gole yaklaştı. Lyon'un da hızlı oyuna ayak uydurduğu ilk 10 dakika karşılıklı ataklarla geçti. 17. dakikada gole tekrar yaklaşan Real Madrid oldu. Bu dakikada Xabi Alonso'nun serbest atıştan yaptığı ortayı Cristiano Ronaldo kafa vuruşuyla kaleye gönderdi, ancak iyi yer tutan Lyon kalecisi Lloris topun sahibi oldu. Lyon ise en tehlikeli atağını 21. dakikada geliştirdi. Ceza sahasının hemen dışında topla buluşan Delgado, bekletmeden yaptığı vuruşla topu köşeye gönderdi, Real Madrid kalecisi Iker Casillas topu kornere çelerek takımının yenik duruma düşmesini engelledi. Her iki takımın da hücumu düşündüğü sırada golü bulan Real Madrid oldu. İspanyol ekip, Ronaldo'nun mükemmel pasında topu, rakibini ekarte ederek ağlara gönderen Marcelo'nun 37. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. Real Madrid, bu golden 3 dakika sonra tekrar pozisyon buldu. İlk 40 dakikada adı fazla duyulmayan Karim Benzema, sol kanattan geliştirilen atakta topu kaleye gönderdi, ancak gününde olan Lloris farkın ikiye çıkmasına izin vermedi. İlk yarıda Lyon'da Lloris yaptığı kurtarışlarla, savunmadaki Cris ise hatalarla dikkati çekti. İkinci 45 dakikaya Lyon iyi başladı, ancak gole yaklaşan yine Real Madrid oldu. 52. dakikada Benzema ile gelişen atakta Mesut ceza sahasının içine girerek topu kaleye gönderdi, ancak top savunmaya çarparak kornere çıktı. Dengeli oynayan Real Madrid, 2. yarının ilk 15 dakikasında oyunu istediği gibi yönlendirdi ve daha çok sol kanadı kullanan rakibi bu süre içinde ciddi bir pozisyon yaratamadı. Oyunun daha çok orta sahada geçtiği 5 dakikalık sürenin ardından Real Madrid 2. golünü attı. Benzema, Cnris'in kavramakta güçlük çektiği pozisyonda topu ağlara gönderdi ve evsahibi ekip 66. dakikada 2-0 öne geçti. 2 farklı geriye düşmesinin ardından hücumu daha çok düşünen, en azından düşünmeye çalışan Lyon, savunmada daha çok açık vermeye başladı. Savunmanın 76. dakikda yaptığı hatayı affetmeyen Di Maria, Mesut'un kafa pasında topu 3. kez ağlara gönderdi ve maçın sonucunu belirledi. Real Madrid'in yıldız oyuncuları, maç genelinde her ne kadar çok iyi görünmeseler de golle sonuçlanan pozisyonlara katkılarıyla öne çıktı. Madrid'e, gol atma zorunluluğunun bilincinde gelen Lyon ise rakip kale önünde görünmesine rağmen maçı mutlak bir gol pozisyonuna giremeden tamamladı. Real Madrid, bu sonuçla hem geçen senenin rövanşını almış oldu, hem de Lyon'u tarihinde ilk kez yenmenin keyfini yaşadı. -CHELSEA: 0 - KOPENHAG: 0 Gecenin diğer maçında Chelsea, sahasında Danimarka'nın Kopenhag takımını ağırladı. İki takımın da direklere takıldığı mücadele golsüz eşitlikle sona erdi. İlk maçı deplasmanda 2-0 kazanan Londra ekibi, çeyrek finale yükselen taraf oldu. Ligde çeyrek final ve yarı final kuraları 18 Martta çekilecek. Çeyrek finale kalan 8 takım şöyle: Shakhtar Donetsk, Barcelona, Tottenham, Schalke, Manchester United, İnter, Chelsea, Real Madrid