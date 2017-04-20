Real Madrid 83 - Darüşşafaka 75

Euroleague play-off serisi ilk maçında, Real Madrid ile Darüşşafaka Doğuş, Madrid'deki Wizink Center'da karşılaştı. Daçka, son saniyelerine kadar maçın içinde kalsa da mücadeleden 83-75 mağlup ayrıldı.

Maça iyi başlayan Darüşşafaka Doğuş, Wanamaker ve Harangody ikilisinden gelen sayılarla skor üstünlüğünü elde ederken ilk 5 dakikayı 12-14 önde geçti. Periyodun 2. Bölümünde hücumda skor üretimini sürdüren temsilcimiz çeyreği 16-24 önde kapattı.

İkinci çeyreğe James Anderson’dan gelen sayılarla 4-0 ile başlayan Daçka’ya Thompkins ve Doncic ikilisinden gelen 5 sayıyla karşılık geldi. Wanamaker’dan gelen 3’lükle farkı çift hanelere taşıyan Daçka son dakikaya 30-37 önde girmesine karşın Sergio Llull’den gelen 2 üçlüğe engel olamadı ve soyunma odasına 1 sayı farkla 36-37 ile girdi.

Üçüncü çeyreğe iyi başlayan taraf Sergio Llull önderliğinde Real Madrid oldu. 8-3’lük bir seri yakalayan Madrid ekibi, çeyrekte 5 dakika geride kalırken skoru 48-43 kendi lehine çevirdi. Wanamaker ve Clyburn ile bu bölümde sayı üreten Daçka hücumda yaptığı hataların cezasını savunmada çekti ve son periyoda 61-53 geride girdi.

Son çeyreğe Jaycee Carroll’ın üçlükleriyle başlayan Real Madrid farkı 14’e kadar çıkarttı ve skoru 74-60’a getirdi. Bu bölümde hücumdaki hatalı tercihlerine devam eden Daçka savunmada da varlık gösteremedi. Clyburn’ün penetreleriyle maça dönen Daçka 2:23 kala James Anderson’ın basket faulüyle farkı 6’ya indirdi ve skoru 76-70’e getirdi. Kalan sürede Darüşşafaka Doğuş fırsatlardan yararlanamadı ve Real Madrid maçtan 83-75 galip ayrıldı.