Real Madrid, 54 yıllık rekora ortak oldu!

La Liga ekiplerinden Real Madrid, Real Sociedad’ı deplasmanda 3-1 yendiği maçla birlikte üst üste 73 maç gol atarak 1963 yılında Santos'un kırdığı rekora ortak oldu.

Brezilya Ligi devlerinden Santos’un 1963’te Pele’yi de barındıran kadrosuyla kırdığı 73 maç üst üste gol atma rekoruna, Zinedine Zidane’ın Real Madrid’i de ortak oldu. Real Madrid, 30 Nisan 2016'dan beridir her maç gol atıyor.

Eflatun-beyazlıların Real Sociedad’ı 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada 3 puanı getiren goller Borja Mayoral, Kevin Rodrigues (k.k.) ve Gareth Bale’dan geldi. Real Sociedad’ın tek sayısını, kendi kalesine de golü bulunan Kevin Rodrigues kaydetti.