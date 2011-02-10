Real Madrid, 438,6 milyon avro gelirle dünyanın en büyüğü

T24 - Deloitte ''Dokunulmazlar: Futbol Para Ligi'' raporuna göre, Real Madrid, 438,6 milyon avro geliriyle 6. kez dünyanın en büyük futbol kulübü olarak ilk sırada yer aldı.



Deloitte, Futbol Para Ligi raporunun 14'üncüsünü ''Dokunulmazlar'' başlığı ile yayımladı. Dünyanın en ünlü ve zengin futbol kulüplerinin 2009-2010 sezonu gelirlerinin masaya yatırıldığı rapora göre, ilk 20 kulübün toplam gelirleri ilk kez 4 milyar avro düzeyini aştı. 20 kulübün geliri, bir önceki döneme göre yüzde 8 artarak 4,3 milyar avro düzeyine ulaştı.



Raporda, ilk iki sırada İspanyol kulüpleri yer alıyor. Real Madrid 438,6 milyon avro geliriyle 6. kez dünyanın en büyük futbol kulübü olarak ilk sırada, 398,1 milyon avro ile FC Barcelona ikinci sırada yer aldı.



Rapora göre, 20. sıradan 11. sıraya yükselen Manchester City kulübü şimdiye kadarki en iyi derecesini elde etti.



Listede en fazla kulübü bulunan ülke, 7 futbol kulübü ile İngiltere olurken, bu ülkeyi Almanya ve İtalya 4, İspanya 3, Fransa ise 2 kulüp ile takip etti.



Raporda, ana prensibi futbol kulüplerinin kazandıklarından daha fazlasını harcamamaları olan UEFA'nın Finansal Adil Oyun Yönetmeliği'nin kulüplerin gelirlerini etkilemeyeceği öngörülüyor. Bu yönetmeliğin kulüplerin sürdürülebilir büyüme hakkında bilinç ve farkındalıklarını artıracağı belirtiliyor.



Önümüzdeki yıllarda üst sıralarda yer alan kulüpler açısından büyük bir değişiklik beklenmiyor.

Futbol kulüplerinin, küresel ekonomik krize rağmen, 2009-2010 sezonunda gelirlerinde elde ettikleri büyümenin önemli bir başarı olduğunun altını çizen Deloitte Türkiye Spor Endüstri Lideri ve Ortak Burç Seven, şunları söyledi:



''Futbol kulüpleri onbinlerce taraftarı, radyo-televizyon yayını anlaşmaları ve kurumsal iş ortakları açısından çekici olmaları sayesinde ekonomik zorlukları yenmeyi başardılar. İlk 20 sıralamasında Real Madrid birinci, FC Barcelona ise ikinci sırada bulunuyor. Bu iki İspanyol kulübün önümüzdeki yıllarda da ilk sıra için yarışmaya devam edeceklerini ve büyük yayın anlaşmaları yapan İngiliz kulüplerinin sayısının ise yine fazla olacağı öngörüyoruz.''





