-Real Madrid: 4 - Atletico Madrid: 1 MADRİD (A.A) - 26.11.2011 - İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 14. haftasında oynanan Madrid derbisinde Real Madrid, Atletico Madrid'i 4-1 yendi. Santiago Bernabeu Stadı'nı dolduran 80 bin kişinin önünde oynanan maçta, Atletico Madrid 14. dakikada Adrian'ın golüyle öne geçse de, üstünlüğü fazla sürmedi. Rakibine karşı baskılı bir futbol oynayan Real Madrid, 24. dakikada Ronaldo'nun penaltıdan gelen golüyle beraberliği sağladı. Benzema'yı düşürerek penaltıya sebep olan kaleci Courtois ise kırmızı kart görerek Atletico'yu 10 kişi bırakırken, teknik direktör Gregorio Manzano yedek kaleci Asenjo'yu oyuna almak için çıkarılacak futbolcu tercihini Diego'dan yana kullandı. 1-1'lik skorla başlayan ikinci yarıda rakibin baskıları karşısında, Atletico Madrid tamamen defansa çekilmek zorunda kaldı. Hemen başlarda Di Maria ile öne geçen ev sahibi takım, daha sonraki dakikalarda maçın tüm kontrolünü eline aldı. İlerleyen dakikalarda Higuain ve penaltıdan Ronaldo'nun golleriyle farkı artıran Real Madrid hem ligdeki liderliğini sürdürdü hem de 12 yıldır süre gelen Madrid derbisindeki yenilmezlik ünvanını devam ettirdi. Bu arada Madrid derbisi, her iki takımda forma giyen Türk milli futbolcuları karşı karşıya getiremedi. Sadece Atletico Madrid'de forma giyen Arda Turan ilk 11'de sahaya çıkarken, 77 dakika oyunda kalan milli futbolcu, 26. dakikada sarı kart gördü. Sol kanatta Atletico'nun en önemli silahı olan Arda, çok koşturup 10 kişi kalan takımına faydalı olmaya çalışırken, maç boyunca kendisini yakın markajda tutan Real Madrid'den Lass Diarra'yı birçok pozisyonda geçmeyi başardı. Real Madrid'deki milli futbolculardan ise Hamit Altıntop 17 kişilik maç kadrosuna alınmazken, Nuri Şahin de yedekler arasında olup, oynama şansı bulamadı. Statta olan A Milli Takım Teknik Direktörü Abdullah Avcı, milli futbolculardan sadece Arda'yı izleyebildi. Öte yandan, Real Madrid'in ve İspanya Milli Takımı'nın kalecisi İker Casillas'ın 127 kezle en fazla milli formayı giyme rekorunu kırmasıyla bağlantılı olarak maç öncesinde, Real Madrid kulübü başkanı Fiorentino Perez tarafından Casillas'a tahtadan yapılmış bir top verildi. Stat: Santiago Bernabeu Hakem: Meteu Lahoz xx Real Madrid: Casillas xx, Sergio Ramos xx, Pepe xx, Marcelo xx, Diarra xx, Khedira xx, Xabi Alonso xx, Mesut Özil xx (Dk. 78 Coentrao), Di Maria xx (Dk 62. Higuain xx), Ronaldo xx, Benzema xx (Dk. 74 Callejon). Atletico Madrid: Courtois x, Perea xx, Filipe Luis x, Godin x, Dominquez xx, Gabi xx, Assunçao x, Arda xx (Dk. 77 Reyes) , Salvio x (Dk. 82 Miranda), Diego xx (Dk. 23 Sergio Asenjo), Adrian xx. Sarı kartlar:Dk. 18 Diego, Dk. 26 Arda, Dk. 32 Perea, Dk. 35 Gabi, Dk. 68 Filipe Luis (Atletico Madrid), Dk. 40 Xabi Alonso (Real Madrid) Kırmızı kartlar: Dk. 22 Courtois, Dk. 80 Godin (Atletico Madrid) Goller: Dk. 14 Adrian Atletico Madrid), Dk. 23 ve Dk. 81 penaltılardan Cristiano Ronaldo, Dk. 48 Di Maria, Dk. 64 Higuain (Real Madrid)