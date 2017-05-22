Real Madrid, 33. lig şampiyonluğunu kazandı

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) 2016-2017 sezonunun şampiyonu Real Madrid oldu.

Real Madrid, aralarında büyük rekabetin olduğu Barcelona ile La Liga'nın son haftasına kadar süren şampiyonluk yarışını, deplasmanda Malaga'yı 2-0 yenerek kazandı. Madrid'in gollerini, 2. dakikada Cristiano Ronaldo ve 55. dakikada Karim Benzema attı. 93 puanla lig şampiyonu olan Real Madrid, bu sezon 29 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Eflatun beyazlı takım, sezon boyunca 106 gol atıp, kalesinde 41 gol gördü.

La Liga'yı en çok kazanan kulüp olan ve 33. kez bu kupayı müzesine götüren Real Madrid, son olarak 2011-2012 sezonunda şampiyon olmuştu.

Real Madrid, 3 Haziran'da Juventus'a karşı oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi finaline odaklanmak için şampiyonluk kutlamasını vakit kaybetmeden bu gece yarısı yapacak. Real Madrid'in her kupa kazanmasında olduğu gibi bu kez de kutlama, Madrid kent merkezindeki Cibeles Meydanı'nda gerçekleşecek. Taraftarların meydanda toplanarak futbolcuları bekleyeceği ve takımın gelmesinden sonra da kaptan Sergio Ramos'un, Cibeles anıtına Real Madrid atkısını saracağı bildirildi.

Şampiyonluk iddiasını son haftaya kadar sürdüren Barcelona, sahasında oynadığı maçta Eibar'ı 2-0 geriden gelip 4-2 yendi. Eibar, 8 ve 61. dakikada Inui'in golleriyle 2-0 öne geçti. Junca'nın 64. dakikada kendi kalesine ve Luis Suarez'in 74. dakikadaki golleriyle beraberliği yakalayan Barcelona'da 70. dakikada penaltı kaçıran Lionel Messi, 76. dakikada verilen ikinci penaltı atışını gole çevirerek takımını öne geçirdi.

İkinci penaltı pozisyonunu Neymar'ı düşürerek yapan Capa kırmızı kart görerek Eibar'ı sahada 10 kişi bıraktı. Messi, uzatmaların oynandığı 92. dakikada bir kez daha Eibar ağlarını havalandırarak 4-2'lik maç sonucunu belirledi.

Barcelona kadrosundaki milli futbolcu Arda Turan, bu karşılaşmada yedek oturdu. Arda, Barcelona ile son maçını 26 Nisan'da 7-1 kazandıkları Osasuna karşılaşmasında oynadı.

Öte yandan 27 Mayıs'ta Alaves'e karşı oynanacak Kral Kupası finalinden sonra Barcelona'dan ayrılacak olan ve Nou Camp Stadı'nda son maçına çıkan teknik direktör Luis Enrique için Barça taraftarları "Her zaman bizden biri olacaksın" yazılı bir pankart açtı.

La Liga'da 2016-2017 sezonunda en çok gol atan takım Barcelona (115), en az gol yiyen takım da Atletico Madrid (27) oldu. La Liga'da gol krallığı yarışını ise 37 golle Barcelona'nın Arjantinli futbolcusu Lionel Messi elde etti.

Zidane: La Liga en güzel lig

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) 2016-2017 sezonu şampiyonu Real Madrid'in teknik direktörü Zinedine Zidane, "La Liga en güzel lig ve onun şampiyonu olmak çok önemli ve inanılmaz." dedi.

Malaga'ya karşı deplasmanda kazandıkları 2-0'lık maçla gelen şampiyonluğun ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Zidane, "Çalışarak ve mücadele ederek bu başarıyı elde ettik. Takım olarak sadece çalışmayı düşündük. Çok zor anlar yaşasak da 38 hafta sonra en yukarıda olmak çalışmalarımızın karşılığı aldığımızı gösteriyor." değerlendirmesini yaptı.

Real Madrid'in 5 sezon sonra lig şampiyonluğunu tekrardan elde etmesinin kulüp için önemli olduğunu vurgulayan Zidane, "La Liga'yı kazanmak çok önemli. Real Madrid için daha da önemli çünkü dünyanın en iyi kulübü. Lig boyunca tüm futbolcuların mücadele etmesi, birlik olması bu şampiyonluğun gelmesinde kilit oldu." yorumunda bulundu.

Fransız teknik adam, Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid'de "fark yaratan futbolcu" olduğunu ve her zaman bunu gösterdiğini söyledi.

Zidane, lig şampiyonluğunu bu gece yarısı Madrid'deki Cibeles Meydanı'nda taraftarlarıyla birlikte kutlayacaklarını da dile getirerek, "Bu başarının arkasında olan taraftarımızı kutlamalarda yalnız bırakmayacağız. Başarı hepimizin. Profesyonel hayatımın en büyük günü. Bir şeye inanırsan ve onun için çalışırsan başarıyorsun. Bu gece şampiyonluğu kutlayıp ondan sonra Şampiyonlar Ligi finaline hazırlanacağız." ifadelerini kullandı.

Bu arada Real Madrid'in kaptanı Sergio Ramos da "Yarış son haftaya kadar devam etmiş olsa da bu şampiyonluğu layıkıyla kazandık. Ligin en iyisi Real Madrid. İstikrarlı futbol ve her maça son maçmış gibi çıkmak bu başarının anahtarı." diye konuştu.

Öte yandan, Real Madrid'in ardından ligi 2. sırada bitiren Barcelona'nın teknik direktörü Luis Enrique ise "Lig şampiyonluğunu kim kazandıysa daha fazla puan topladığı için olmuştur ve onu tebrik etmek gerekir. Adil bir kazanandır. Biz nerede hata yaptığımızı biliyoruz. Temel hata istikrar sorunu oldu. Bunu özellikle ligin ilk yarısında yaşadık ve sonunda da ödedik." şeklinde görüş belirtti.

Ronaldo: Ne azizim ne de şeytan

İspanya 1. Futbol Ligi'nde 2016-2017 sezonunun şampiyonu Real Madrid'in Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo, "İnsanlar benim hakkımda sanki bir suçluymuşum gibi konuşuyor ama hiçbir şey bilmiyorlar. Ne azizim ne de şeytan." dedi.

Ronaldo, ligin son haftasında oynadıkları ve şampiyonluğu getiren deplasmandaki 2-0'lık Malaga galibiyetinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, basında hakkında yazılanlara tepki gösterdi. Portekizli futbolcu, "Televizyon izlemiyorum. İzlesem bir hayatım olmaz. Futbol ve futbolun dışında benimle ilgili çok konuşuyorlar. İnsanlar Cristiano hakkında konuştuklarında yanılıyorlar. Benim hakkımda konuştuklarında ellerinde hep iki taş var. Futbolla ilgili eleştiriler beni endişelendirmiyor çünkü önlerine istatistikleri koyduklarında çenelerini kapatıyorlar. Ama özel hayatı konuşmaları hoşuma gitmiyor. Ailem, bir annem, bir çocuğum var. Bazıların yaptığı aptalca şeyleri ben de yapıyormuşum gibi gösteriyorlar ama ben öyle şeyler yapmıyorum." ifadelerini kullandı.

Ronaldo ayrıca sezon başından beri lig şampiyonluğunu istediklerini ve bunu elde ettikleri için çok mutlu olduğunu söyledi. 32 yaşındaki futbolcu, "Şahane bir sezon geçti. Son yılların en iyisi. Teknik direktörün ve daha az dakika bulan futbolcuların yardımıyla daha akıllı bir yönetim oldu. Kişisel olarak sezon sonuna daha iyi hazırlandım çünkü önemli olacağını biliyordum. Bunu da iyi şekilde gösterdim." değerlendirmesini yaptı.

Ronaldo, son olarak 3 Haziran'da Juventus'a karşı oynayacakları UEFA Şampiyonlar Ligi finaliyle ilgili soruya, "Çok zor bir final olacağını biliyoruz ama şimdi 5 yıl sonra gelen şampiyonluğun zevkini çıkarmak lazım." cevabını verdi.

Real Madrid şampiyonluğu kutladı

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) 2016-2017 sezonunda şampiyonluğunu ilan eden Real Madrid, Cibeles Meydanı'nda taraftarlarıyla kutlama yaptı.

La Liga'nın son haftasında deplasmanda Malaga'yı 2-0 yenerek şampiyonluğunu ilan eden Real Madrid kafilesi, Malaga'dan uçakla saat 01.30'da Madrid'e geldi. İlk olarak Santiago Bernabeu Stadı'na giden futbolcular ve teknik direktör Zinedine Zidane başkanlığındaki teknik heyet daha sonra üstü açık otobüse binerek Cibeles Meydanı'na geçti. Burada saatlerdir kendilerini bekleyen yaklaşık 30 bin taraftarıyla buluşan Real Madridli futbolcular ve teknik heyet, "şampiyon, şampiyon, şampiyon" tezahüratları altında kutlama yaptı.

Meydandaki kutlama töreni sırasında isimleri tek tek anons edilen Real Madridli futbolcular taraftarlara eşlik etti. Real Madridli futbolcular, Barcelonalı futbolcu Gerard Pique'yi ve ezeli rakipleri Atletico Madrid'i hedef alan tezahüratlar yaptı.

Taraftarlara hitaben konuşma yapan Cristiano Ronaldo, "Çok büyük bir sezon geçirdik ama halen 3 Haziran'da kalan bir finalimiz var. Desteğinizi bekliyoruz" diyerek, Juventus'a karşı oynayacakları UEFA Şampiyonlar Ligi finaline gönderme yaptı.

Törenin sonunda Real Madrid'in kaptanları Sergio Ramos ve Marcelo, her zamanki gibi Cibeles heykelinin üzerine çıkarak kulüp atkısını ve bayrağını astı.

Real Madrid takımı lig şampiyonluğu dolayısıyla Madrid Belediyesi ve Madrid Özerk Yönetimine resmi ziyaretini bugün öğlen saatlerinde yapacak.