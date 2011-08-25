Real Madrid: 2 Galatasaray: 1

T24 - Galatasaray, İspanya'da oynanan hazırlık maçında Real Madrid'e 2-1 mağlup oldu.

Sarı-kırmızılılar maça rakibine göre daha istekli başladı. Sol kanattan Emmanuel Eboue ile gelişen atakta, Selçuk İnan'ın golü geldi.

Eboue, sol taraftan çalımlarla ceza sahasına girdi ve kale sahası içindeki Selçuk'a çıkardı. Selçuk İnan da güzel bir vuruşla Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.

Real Madrid, beraberliği maçın 34. dakikasında Sergio Ramos ile buldu. Sol taraftan kullanılan serbest vuruşta iyi yükselen Ramos, güzel bir kafa vuruşu ile beraberliği sağladı. Maçın da ilk devresi bu skorla tamamlandı.

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İkinci yarıda ise Madrid ekibinde, Cristiano Ronaldo, Mesut Özil ve Benzema gibi isimler sahadaydı. Devre boyunca daha etkili olan ev sahibi, 50. dakikada Fransız golcüsü Karim Benzema'nın golüyle 2-1 öne geçti.

Kalan dakikalarda karşılıklı ataklar sonuç vermedi ve Galatasaray sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.







