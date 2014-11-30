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Spor

Real Madrid 16 maçtır durdurulamıyor!

Real Madrid, tüm kulvarlarda 16 maçtır galip gelerek kulüpler rekoru kırdı

30 Kasım 2014 12:43

La Liga'da lider Real Madrid, Malaga'yı deplasmanda 2-1 yendi. Ancelotti'nin öğrencileri tüm kulvarlarda 16 maçtır galip geliyor. Bu bir kulüp rekoru.

Ligde de dokuz maçtan beri galip gelen Real Madrid, 1960-61 ve 2011-12 sezonlarında üst üste 15 galibiyeti görmüştü. Bu sezon bu rekorunu 16'ya çıkardı.

Real Madrid 18'inci dakikada Karim Benzema'nın attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi.

Maçın son anları heyecan dolu geçti. 83'te Gareth Bale farkı ikiye çıkardı. Son dakikada Malaga'dan Paraguaylı Roque Santa Cruz'un golü Ancelotti'nin öğrencilerini korkutsa da maç 2-1 Real Madrid'in galibiyetiyle sona erdi. Isco 86'da kırmızı kartla oyundan atıldı.

Lider Real Madrid puanını 33'e çıkardı. Malaga ise 21 puanda kaldı. Malaga'da Nordin Amrabat forma giymedi.

Ligde sadece iki kez yenilen Real Madrid, son mağlubiyetini üçüncü haftada Atletico Madrid karşısında almıştı.

Kaynak: Al Jazeera

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