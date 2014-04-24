Real Madrid 1 - Bayern Münih 0

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde, Real Madrid ile Bayern Münih, Madrid'te Santiago Bernabeu'da karşı karşıya. Maçın hakemi İngiltere Federasyonu'ndan Howard Webb.

Real Madrid karşılaşmanın ilk golünü attı. 19. dakikada, Coentrao topu ağlarla buluşturdu. Maç bu skorla sona erdi.

Yarı finalin dün oynanan ilk ayağında Atletico Madrid ile Chelsea golsüz berabere kalmıştı. Bugünse bir başka İspanyol temsilcisi Real Madrid, Alman devi Bayern Münih'i ağırlıyor. İki takım arasında şampiyonlar ligi'ndeki son eşleşme 2011-2012 sezonunda olmuş ve bu eşleşmeden Bayern galip çıkmıştı.

İlk 11’ler

REAL MADRID: Casillas - Carvajal, Pepe, Ramos, Coentrao - Alonso, Modric - Ronaldo, Isco, Di Maria - Benzema

BAYERN MUNIH: Neuer - Rafinha, Dante, Boateng, Alaba - Lahm, Schweinsteiger, Kroos - Ribery, Mandzukic, Robben,

Karşılaşmadan önemli dakikalar

-Karşılaşmada son düdük geliyor. Real Madrid karşılaşmayı 1-0 kazanıyor.

-Uzatma dakikasında Müller, Alonso mücadelesinde ceza sahasında yerde kaldı. Hakem devam dedi Almanlar yoğun olarak itiraz etti ama hakem kararından dönmedi.

-Karşılaşmaya 4 dakika uzatma eklendi.

-Her iki takımda da hamleler arka arkaya geliyor. Real'de bu kez de sakatlıktan yeni çıkan Ronaldo kenara gelirken bir diğer süper yıldız Bale oyuna giriyor. Bayern'de ise Schweinsteiger oyundan çıkıyor Müller oyuna giriyor.

-72'de her ikitakımda da oyuncu değişiklikleri gerçekleşiyor. Real'de sakatlanan Pepe oyundan çıkarken Varane oyuna giriyor. Bayern'de ise etkisiz kalan Ribery çıkıyor Götze oyuna giriyor.

-Real Madrid kalesini savunuyor ve kontra ataklarla gol arıyor. Bu ataklardan 69'de gelişeninde Ronaldo ceza yayı üzerinden vurdu Neuer topu kornere çeldi.

-66. dakikada Real Madrid'in bütün tehlikeli ataklarını geliştirdiği ve golü bulduğu kanadı savunan Rafinha oyundan çıkıyor yerine Martinez giriyor. Bayern'de Lahm sağ beke Martinez orta sahaya geçiyor.

-Karşılaşmada 2. yarıya Real Madrid başlıyor.

-Howard Webb ilk yarıdaki son düdüğü çalıyor.

-41. dakikada Real bir kez daha kopya atakla gole çok yaklaştı. Yine sol kanattan ama bu kez Isco ortayı yaptı arka direkte topla buluşan Di Maria müsait pozisyonda topu üstten auta attı.

-40. dakikada Rafinha'nın ara pasında Lahm sağ çaprazdan Real defansının arkasına sarktı. Vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

-24. dakikada bu kez sol kanattan Benzema ortayı yaptı, penaltı noktası üzerinde Ronaldo çok müsait pozisyonda topu üstten auta attı.

-GOLL... 19. dakikada Coentrao'nun soldan yaptığı ortayı Benzema tamamladı ve evsahibini öne geçirdi. 1-0

-Maça Bayern Münihli oyuncular başlıyor.