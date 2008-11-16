Real krize girdi



Barcelona’nın farklı yendiği Valladolid’e deplasmanda yenilen Real Madrid taraftarlarını bu hafta ikinci kez üzdü.



Hafta arasında Kral Kupası’nda Real Union’a elenerek hayal kırıklığı yaratan Real Madrid geçen hafta Barcelona’nın 6-0 yendiği Valladolid’i yenerek moral toplamak istiyordu.



Valladolid ise Barcelona önünde aldığı farklı mağlubiyetin acısını Real Madrid’den çıkararak taraftarlarıyla barış sağlanmak istiyordu.



Karşılaşmanın ilk yarısında iki takımda kontrollü bir futbol sergiledi. Van der Vaart ile pozisyonlar yaratmaya çalışan Real Madrid bunlarda ilk 45 dakika boyunca başarılı olmayı başaramadı. Valladolid ise Pedro Leon ile girdiği pozisyonlardan faydalanamayınca ilk yarı golsüz beraberlikle sona erdi.



İkinci yarıda Valladolid 48’de Leon’un opasında ceza sahasında topla buluşan Canobbio’nun şık vuruşu ile ikinci yarıya 1-0 önde başlamış oldu. Golü yedikten sonra canlanan Real Madrid Sneijder’le üst üste girdiği pozisyonlardan faydalanamadı diğer futbolcunlarında gol noktalarında etkisiz kalması sonucuyla Real Madrid bir haftada oynadığı maçlarda aldığı ikinci hezimetle taraftarının tepkisini çekmeye devam etti.

