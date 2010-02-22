Real gole boğdu!

T24 - La Liga'da lider Barcelona'nın en yakın takipçisi Real Madrid, sahasında Villarreal ile karşılaştı. Real Madrid, Barça'nın farklı Zaragoza galibiyeti ile kapattığı haftada rakibine gol yağdırdı!
MAÇIN GOLLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Maça iyi başlayan Real Madrid 18. dakikada Ronaldo ile 1-0 öne geçti. Bu golün 2 dakika sonrasında kazanılan penaltıyı Kaka gole çevirince fark 2'ye çıktı. Sarı Denizaltılar 31. dakikada Senna ile bir gol bulunca maçın ilk yarısı 2-1 Real Madrid'in üstünlüğüyle sona erdi.
Etkili futbolunu 2. yarıda sürdüren Real Madrid 54'te Higuain ile 3-1 öne geçti. 66'da Nilmar farkı yeniden 1'e indirse de 71. dakikada Higuain, 79. dakikada da Kaka maçtaki 2. gollerini attılar ve skoru 5-2'ye taşıdılar. Son sözü ise 87'de penaltıyı gole çeviren Alonso söyledi ve Real Madrid maçı 6-2 kazandı.
Bu sonucun ardından Real Madrid puanını 56'ya çıkardı ve Barça ile arasındaki 2 puanlık farkı korumuş oldu.