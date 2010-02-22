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Spor

Real gole boğdu!

La Liga'da lider Barcelona'nın en yakın takipçisi Real Madrid, sahasında Villarreal ile karşılaştı.

22 Şubat 2010 02:00

T24 - La Liga'da lider Barcelona'nın en yakın takipçisi Real Madrid, sahasında Villarreal ile karşılaştı. Real Madrid, Barça'nın farklı Zaragoza galibiyeti ile kapattığı haftada rakibine gol yağdırdı!

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Maça iyi başlayan Real Madrid 18. dakikada Ronaldo ile 1-0 öne geçti. Bu golün 2 dakika sonrasında kazanılan penaltıyı Kaka gole çevirince fark 2'ye çıktı. Sarı Denizaltılar 31. dakikada Senna ile bir gol bulunca maçın ilk yarısı 2-1 Real Madrid'in üstünlüğüyle sona erdi.
 
Etkili futbolunu 2. yarıda sürdüren Real Madrid 54'te Higuain ile 3-1 öne geçti. 66'da Nilmar farkı yeniden 1'e indirse de 71. dakikada Higuain, 79. dakikada da Kaka maçtaki 2. gollerini attılar ve skoru 5-2'ye taşıdılar. Son sözü ise 87'de penaltıyı gole çeviren Alonso söyledi ve Real Madrid maçı 6-2 kazandı.
  
Bu sonucun ardından Real Madrid puanını 56'ya çıkardı ve Barça ile arasındaki 2 puanlık farkı korumuş oldu.

 

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