Real gole boğdu!

T24 -

Maça iyi başlayan Real Madrid 18. dakikada Ronaldo ile 1-0 öne geçti. Bu golün 2 dakika sonrasında kazanılan penaltıyı Kaka gole çevirince fark 2'ye çıktı. Sarı Denizaltılar 31. dakikada Senna ile bir gol bulunca maçın ilk yarısı 2-1 Real Madrid'in üstünlüğüyle sona erdi.Etkili futbolunu 2. yarıda sürdüren Real Madrid 54'te Higuain ile 3-1 öne geçti. 66'da Nilmar farkı yeniden 1'e indirse de 71. dakikada Higuain, 79. dakikada da Kaka maçtaki 2. gollerini attılar ve skoru 5-2'ye taşıdılar. Son sözü ise 87'de penaltıyı gole çeviren Alonso söyledi ve Real Madrid maçı 6-2 kazandı.Bu sonucun ardından Real Madrid puanını 56'ya çıkardı ve Barça ile arasındaki 2 puanlık farkı korumuş oldu.