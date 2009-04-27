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Spor

Real El Clasico'ya heyecan kattı: 2-4

27 Nisan 2009 02:11


Real Madrid, zorlu Sevilla deplasmanından 4-2'lik galibiyetle ayrılarak, gelecek haftaki Barcelona maçı öncesi rakibiyle arasındaki puan farkını 4'e düşürdü.


İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 33. haftasında, deplasmanda Sevilla'yı 4-2 yenen Real Madrid, şampiyonluk mücadelesi verdiği Barcelona ile arasındaki puan farkını 4'e indirdi.

Ligin üst sıralarında zorlu maçların oynandığı 33. haftada deplasmanda Sevilla karşısında 1-0 yenik duruma düşen Real Madrid, tecrübeli futbolcusu Raul (3) ve Marcelo'nun golleriyle çok önemli bir galibiyet aldı. Lider Barcelona'nın Valencia deplasmanında 2-2 berabere kalarak 2 puan kaybetmesiyle şampiyonluk mücadelesi daha çekişmeli bir durum alırken, gelecek hafta oynanacak Real Madrid-Barcelona maçı da büyük önem kazandı.

Bu arada, La Liga'da forma giyen 2 Türk futbolcu Nihat Kahveci ve İbrahim Kaş'ın takımları karşı karşıya gelirken, gülen taraf Nihat'ın takımı oldu. Villarreal'in deplasmanda Getafe'yi 2-1 yendiği maçta, ilk 11'de sahaya çıkan Nihat, takım arkadaşı defanstaki Angel Lopez'in 57. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kalması sonrasında Jordi Pablo ile değiştirildi.

Son haftalarda aldığı kötü sonuçlarla 4. sıradaki yerini kaybeden Villarreal, art arda kazandığı galibiyetlerle beşinciliğe yükseldi ve Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için mücadeleye devam etti. Ligde kalma mücadelesi veren Getafe'de istediğini bulamayan İbrahim Kaş ise kadroya girmesine rağmen oynama şansı bulamadı.

Ligde 82 puanla lider durumdaki Barcelona'yı 78 puanlı Real Madrid, 57 puanlı Sevilla, 56 puanlı Valencia ve 55 puanlı Villarreal takip ediyor.

Öte yandan, sağ dizinden ameliyat olacağı için Mehmet Aurelio'yu kadro dışı tutan Real Betis, deplasmanda Espanyol'a 2-0 yenildi.

33. hafta toplu sonuçları şöyle:

Sevilla-Real Madrid: 2-4
Getafe-Villarreal: 1-2
Athletic Bilboa-Racing: 2-1
Valladolid-Osasuna: 0-0
Recreativo-Mallorca: 2-4
Espanyol-Real Betis: 2-0
Almeria-Numancia: 2-1
Malaga-Deportivo: 1-1
Valencia-Barcelona: 2-2

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