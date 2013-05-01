Real, Devler Ligi'ne veda etti

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında evinde ağırladığı Borussia Dortmund'u 2-0 mağlup etti. Finale yükselen taraf ise ilk maçta rakibini 4-1 mağlup eden Borissia Dortmund oldu.

Karşılaşmanın ilk dakikalarından itibaren rakibine karşı baskın bir oyun sergileyen Real Madrid, aradığı golü ancak 83. dakikada bulabildi.

Kaka'nın pasına hareketlenen Mesut, ön direkteki Karim Benzema'yı topla buluşturdu. Fransız oyuncu, başarılı bir vuruşla takımını öne geçirdi.

Bu golden sonra Santiago Bernabeu'da tam anlamıyla bir heyecan fırtınası vardı.

Final için gerekli 2 golü bulabilmek için rakip kaleyi abluka altına alan Real Madrid'de 88. dakikada sahneye Sergio Ramos çıktı ve skoru 2-0'a getirdi.

İspanyollar, son saniyeye kadar bastırsa da karşılaşmanın geri kalan dakikalarında gol olmadı.

Bu skorla, Almanya'daki ilk maçta rakibini 4-1 mağlup eden Borussia Dortmund adını finale yazdıran taraf oldu.