Real-Crespo flörtü!..

Real Madrid, Inter Milan'da forma şansı bulamayan Arjantinli forvet Hernan Crespo ile görüşüyor



La Liga'nın sorunlu kulübü Real Madrid, sezonu kapatan Hollandalı golcüsü Ruud Van Nistelrooy'nun boşluğunu Crespo ile doldurma çabasında.



La Gazzetta dello Sport, 33 yaşındaki Arjantinli futbolcunun menajeri Fernando Hidalgo'nun, Real'in spor direktörü Pedja Mijatovic ile görüşme halinde olduğunu belirtiyor.



Real Madrid'in Crespo'yu sezon sonuna kadar istediği, Arjantinli futbolcunun ise 2010 Haziran ayına kadar sözleşme istediği iddia ediliyor.



Inter teknik direktörü Jose Mourinho tarafından Şampiyonlar Ligi kadrosuna alınmayan Crespo, bu sezon sadece üç lig maçında sonradan oyuna girdi, hiç gol atamadı.

