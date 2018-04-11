T24 LogoT24 Logo
Dünya

"Real Bodies sergisindeki mumyalar işkenceyle öldürülen Çinli mahkûmlara ait" iddiası

"Cesetlerin Çin'den geldiğine inanıyoruz"

11 Nisan 2018 12:38

Avustralya’da açılan “Real Bodies” (Gerçek Bedenler) adlı sergideki mumyalanmış kadavraların bazılarının gözaltında işkenceyle öldürülen Çinli mahkûmlara ait olduğu ileri sürüldü.

Habertürk'te yer alan habere göre Organ Kaçakçılığına Karşı Doktorlar örgütünden Sophia Bryskine, “Cesetlerin Çin’den geldiğine inanıyoruz" dedi.

"Cesetler idam mahkûmları veya fikir suçu işledikleri gerekçesiyle işkenceyle öldürülmüş kişilere ait" diyen Bryskine, "Falun Gong tarikatı üyeleri olabilirler” iddiasını ortaya attı.

ETİKETLER

çinli mahkumhaberaçıklamabedendoktor

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24