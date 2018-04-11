"Real Bodies sergisindeki mumyalar işkenceyle öldürülen Çinli mahkûmlara ait" iddiası

Avustralya’da açılan “Real Bodies” (Gerçek Bedenler) adlı sergideki mumyalanmış kadavraların bazılarının gözaltında işkenceyle öldürülen Çinli mahkûmlara ait olduğu ileri sürüldü.
Habertürk'te yer alan habere göre Organ Kaçakçılığına Karşı Doktorlar örgütünden Sophia Bryskine, “Cesetlerin Çin’den geldiğine inanıyoruz" dedi.
"Cesetler idam mahkûmları veya fikir suçu işledikleri gerekçesiyle işkenceyle öldürülmüş kişilere ait" diyen Bryskine, "Falun Gong tarikatı üyeleri olabilirler” iddiasını ortaya attı.