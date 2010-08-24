-REAL BETİSLİ EMANA, GALATASARAY YOLUNDA MADRİD (A.A) - 23.08.2010 - Galatasaray, İspanya 2. Lig takımlarından Real Betis'te forma giyen ileriye dönük orta saha oyuncusu Achille Emana'yı transfer etmek için görüşmelere başladı. 28 yaşındaki Kamerunlu futbolcunun menajeri Juan Pablo Varela, Galatasaray'ın Emana'ya 5 milyon Avroluk teklifte bulunduğunu söyledi. Real Betis kulübüne yakın kaynaklardan alınan bilgilerde de Galatasaray'ın Emana ile anlaşmaya vardığı, artık sadece Real Betis'i ikna etmeye çalıştığı ve pazarlıkların başladığı bildirildi. Fransa'nın Toulouse takımından 6 milyon Avro bonservis bedeli karşılığında 2 yıl önce Emana'yı transfer eden Real Betis, 3 yıllık daha sözleşmesi olduğu Kamerunlu futbolcu için 6 milyon Avro talep ederken, Galatasaray'ın ilk verdiği teklifin yaklaşık 4 milyon Avro olduğu söyleniyor. Gelen ilk teklifi kabul etmeyen Real Betis'in, Galatasaray'dan gelecek son teklifi beklediği öğrenilirken, transferin kısa sürede sonuçlanması bekleniyor. 25 Ağustos Çarşamba günü yönetim kurulu toplantısı olan Real Betis'in, iki gün içinde Emana'nın geleceğini sonuçlandırmak istediği de ifade ediliyor. Bu arada Real Betis'in dün deplasmanda İtalya'nın Cagliari takımıyla oynadığı hazırlık maçında Emana'nın, Galatasaray'a transferi gündemde olması dolayısıyla teknik direktör Pepe Mel'den izin istediği ve oynatılmadığı kaydedildi. Galatasaray'a transferiyle ilgili İspanyol basınına açıklama yapan Emana, "Müzakerelerin nasıl gittiğini kulüp başkanlarına sormanız lazım" dedi. Öte yandan, Real Betis'teki Türk futbolcu Mehmet Aurelio da ayrılması gündemde olan oyuncular arasında gösteriliyor. Fenerbahçe'den bonservis bedeli ödenmeden alınan Aurelio'nun, yaklaşık 3 milyon Avroyu bulan sezonluk maaşı Real Betis'e çok gelirken, teknik direktör Pepe Mel'in de bu futbolcuyu istemediği söyleniyor. Bu hafta sonu başlayacak İspanya 2. Ligi'nde, Aurelio'nun geleceğinin de en kısa zamanda belirleneceği, 32 yaşındaki futbolcunun Türkiye'ye geri dönmek istediğini söylediği iddia ediliyor. Real Betis'in ise Aurelio'nun yerine Villarreal B takımında oynayan genç İspanyol futbolcu Javier Magro Matilla ile ilgilendiği bildirildi. Real Betis ayrıca, Portekizli kaleci Ricardo'yu da göndermek istiyor.