Real Betis, Ryan Donk'u iade ediyor!

Performansı hayal kırıklığı yaratan Ryan Donk'un devre arası Galatasaray'a döneceği belirtildi.
Galatasaray, geçtiğimiz sezonda Kasımpaşa’dan kadrosuna kattığı Ryan Donk’u sezon başında İspanya La Liga ekiplerinden Real Betis’e kiralık olarak göndermişti.
İspanyol ekibinde 2 maçta sadece 78 dakika süre alabilen Hollandalı ön libero oyuncunun performansı, Galatasaray’ın da hayal kırıklığına uğrattı.
İddialara göre Real Betis Teknik Direktörü Victor Sanches, kadroda düşünmediği Donk’u devre arasında Galatasaray’a geri göndermeye hazırlanıyor.