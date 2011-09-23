-Real Betis liderliğe yükseldi ANKARA (A.A) - 23.09.2011 - La Liga'nın 5. haftasında sahasında ağırladığı Real Zaragoza'yı 4-3 yenen Real Betis, liderliğe yükseldi. Karşılaşmada Real Betis'in gollerini Roque Santa Cruz (Dk. 7 ve 49), Salva Sevilla (Dk. 12 penaltıdan) ve Benat (Dk. 48) attı. Real Zaragoza'nın golleri ise Efrain Juarez (Dk. 36) ve Juan Carlos'dan (Dk. 78 ve 79) geldi. Real Betis'te kaleci Casto, 69. dakikada karşılaşmanın hakeminden kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Real Betis, bu galibiyetle ligde oynadığı 4 maçı da kazanarak 12 puanla lider oldu. Betis, 4 maçta da tek farkla galip geldi. Haftanın en önemli maçı olarak görülen Valencia-Barcelona karşılaşması 2-2 sonuçlandı. Maça lider çıkan Valencia, Eric Abidal'in 12. dakikada kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Barcelona'da Pedro, 14. dakikada Lionel Messi'den aldığı pasla topu filelere gönderdi ve skor 1-1'e geldi. Valencia, 23. dakikada Pablo'nun golüyle ilk yarıyı 2-1 önde kapattı. Beraberlik için Valencia kalesine yüklenen Barcelona, aradığı golü 77. dakikada yine Messi'nin pasıyla buldu. Arjantinli yıldızın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Cesc Fabregas, topu ağlara gönderdi ve skoru 2-2'ye getirdi. Bu dakikadan sonra takımların gol çabası sonuç vermedi ve karşılaşma 2-2 sona erdi. Valencia bu beraberlikle haftayı 2. sırada kapatırken, Barcelona 4. sırada yer aldı. Valencia'da forma giyen Türk futbolcu Mehmet Topal ise sakatlığı nedeniyle forma giymedi. Geçen hafta Levante deplasmanında mağlup olan şampiyonluğun güçlü adayı Real Madrid, Racing Santander deplasmanında da galip gelemedi. Karşılaşma 0-0 sonuçlandı ve 2 haftada 5 puan kaybeden Real Madrid 7. sıraya düştü. Real Madrid'de sakatlıkları bulunan milli futbolcular Nuri Şahin ve Hamit Altıntop oynamadı. La Liga'da geçen hafta Racing Santander'i 4-0 yenen Atletico Madrid, Sporting Gijon'u da aynı skorla mağlup etmeyi başardı. Milli futbolcu Arda Turan'ın 90 dakika görev yaptığı Atletico Madrid'in gollerini, Alberto Lora (Dk. 28 kendi kalesine), Alvaro Dominguez (Dk. 68) ve Radamel Falcao (Dk. 72 ve 81) attı. Atletico, bu sonuçla 8. sıraya yükseldi. La Liga'da, greve gidildiği için ilk hafta maçları ertelenmişti.