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REAL BETİS "BARÇA"LADI ANKARA (A.A)

20 Ocak 2011 13:37

-REAL BETİS "BARÇA"LADI ANKARA (A.A) - 20.01.2011 - Real Betis, İspanya Kral Kupası'nın çeyrek finalinde karşılaştığı Barcelona'yı 3-1 yendi ve rakibinin 28 maçlık yenilmezlik serisine son verdi. Evinde oynadığı maça oldukça hızlı başlayan Real Betis, Jorge Molina'nın 2 ve 7. dakikalarda attığı gollerle 2-0 öne geçti. Lionel Messi, 38. dakikakada farkı bire indiren golü attı. Evsahibi takımdan Artura Garcia, ilk yarının uzatma dakikalarında bir gol daha kaydetti ve Betis soyunma odasına 3-1 önde gitti. Messi, 54. dakikada kullandığı penaltı atışını gole çeviremedi ve ikinci yarıda başka gol olmayınca maç 3-1 Betis'in üstünlüğüyle sona erdi. Barcelona, rakibine yenilmesine karşın çeyrek finalin ilk maçında aldığı 5-0'lık sonucun avantajıyla tur atlayan taraf oldu. Katalan ekip, yarı finalde Deportivo'yu geçen Almeira ile karşılaşacak. Kral Kupası'na bu akşam Atletico Madrid ile Real Madrid arasında oynanacak çeyrek final rövanş karşılaşmasıylla devam edilecek. İlk maçı Real Madrid 3-1 kazanmıştı. Kral Kupası'nda dün oynanan maçlarda şu sonuçlar alındı:  Real Betis: 3 (Jorge Molina 2,7, Artura Garcia 45+2 Barcelona: 1 (Lionel Messi 38) Deportivo Coruna: 2 (Pablo Alvarez 44pen, Adrian 52) Almeria: 3 (Corona 19, Albert Crusat 20, Henok Goitom 55pen)

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