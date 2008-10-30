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Spor

Real, Belgrad'dan çıkamadı

Efes Pilsen ile aynı grupta yer alan Partizan ve Real Madrid, ligdeki ikinci maçlarında Çarşamba akşamı Belgrad'da karşı karşıya geldiler.

30 Ekim 2008 02:00


Euroleague'de temsilcilerimizden Efes Pilsen ile aynı grupta yer alan Partizan ve Real Madrid, ligdeki ikinci maçlarında Çarşamba akşamı Belgrad'da karşı karşıya geldiler.

Geçtiğimiz hafta Efes'e 1 sayı farkla mağlup olan Sırp temsilcisi, güçlü rakibini 81-77 mağlup ederek dikkatleri çekti.

Devreyi de 44-38 önde bitiren ev sahibi ekipte eski Efes Pilsen'li Aleksandar Rasic 18 sayıyla maçın yıldızı olurken Milenko Tepic 16 sayı, 5 asist, Novica Velickovic 13 sayı, 6 ribaunt Stephane Lasme ise 12 sayı, 4 ribaunt, 3 asist ile oynadı.

Real'de Sergia Llull 19 sayı, Quinton Hosley 14 sayı, 8 ribaunt, 3 top çalma ile oynadı.

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