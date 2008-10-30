Real, Belgrad'dan çıkamadı



Euroleague'de temsilcilerimizden Efes Pilsen ile aynı grupta yer alan Partizan ve Real Madrid, ligdeki ikinci maçlarında Çarşamba akşamı Belgrad'da karşı karşıya geldiler.



Geçtiğimiz hafta Efes'e 1 sayı farkla mağlup olan Sırp temsilcisi, güçlü rakibini 81-77 mağlup ederek dikkatleri çekti.



Devreyi de 44-38 önde bitiren ev sahibi ekipte eski Efes Pilsen'li Aleksandar Rasic 18 sayıyla maçın yıldızı olurken Milenko Tepic 16 sayı, 5 asist, Novica Velickovic 13 sayı, 6 ribaunt Stephane Lasme ise 12 sayı, 4 ribaunt, 3 asist ile oynadı.



Real'de Sergia Llull 19 sayı, Quinton Hosley 14 sayı, 8 ribaunt, 3 top çalma ile oynadı.