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Ekonomi

Real, Beğendik oldu

Metro tarafından yapılan açıklamada anlaşma kapsamında Türkiye 'deki 12 Real mağazasının tümünün Beğendik'e geçeceği belirtildi

30 Haziran 2014 15:36

Alman perakende şirketi Metro MEOG.DE, Real Türkiye'yi Hacı Duran Beğendik'e sattığını açıkladı. Şirket satış bedeli hakkında bilgi vermedi.

Metro tarafından yapılan açıklamada anlaşma kapsamında Türkiye 'deki 12 Real mağazasının tümünün Beğendik'e geçeceği belirtilerek, "Bu anlaşma ile Real tümüyle Almanya 'daki işlerinin başarıyla geliştirilmesine odaklanacaktır" denildi.

Anlaşmanın düzenleyici kurumlardan gerekli izinlerin alınmasının ardından yaz sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

Yaklaşık 1,800 kişiyi istihdam eden Real Türkiye 2012/13 mali yılında 256 milyon euro ciro elde etti.

 

İstanbul’a girdi

 

Real’in altısı İstanbul’da, dördü Ankara’da, birer tane de İzmit, Konya ve Antalya’da olmak üzere toplam 12 mağazası bulunuyor. Beğendik, bu satın almayla İstanbul pazarına girmiş oldu.

(Reuters)

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