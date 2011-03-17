-REAKTÖRE TANKERLER SU SIKIYOR TOKYO (A.A) - 17.03.2011 - Japonya'da radyoaktif sızıntının sürdüğü Fukuşima nükleer santralinin 3 numaralı reaktöründeki yakıt çubuklarını soğutmak için silahlı kuvvetlere ait iki tankerden su sıkılıyor. Devlete ait NHK televizyonunun haberine göre, reaktörleri soğutma çalışmalarına katılmak üzere orduya ait 30 ton kapasiteli iki tanker nükleer tesise gönderildi. Polis tankerlerinden farklı olarak, askeri tankerler, askerler kabinden çıkmadan hedefe basınçlı su sıkıbiliyor. NHK, polislerin daha önce reaktörü soğutmaya çalıştıklarını, ancak yüksek radyasyon yüzünden yeterince yaklaşamadıklarını bildirmişti. Sabah da dört helikopter, 3 numaralı reaktörün üzerine tonlarca su bırakmış, ancak bu da çok etkili olmamıştı. Yakıt çubuklarının suyun dışında kalmaları durumunda füzyon riski bulunuyor. Santralin soğutma sistemleri 11 Marttaki deprem ve tsunami yüzünden büyük hasar görmüştü. ÇİN'DEKİ MARKETLERDE TUZ KALMADI Japonya'daki nükleer sızıntıdan sonra Çin'de iyodun radyasyon hastalıklarına iyi geldiği şeklinde söylenti yayılması üzerine marketlerde tuz kalmadı. Çin Devlet Gelişme ve Reform Komitesi yerel yönetimlere acil bir duyuru yayınlayarak, ilgililerin yemeklik tuzda stok ve fiyat artışı gibi piyasa düzenini bozmaya çalışan "kötü niyetli girişimlerle" mücadele etmelerini istedi. Çin'de yemeklik tuzda yeterli stok olduğu, tedarikinde herhangi bir zorluk bulunmadığı kaydedilen duyuruda, tüketicilerin makul düzeyde alım yapmaları istendi. Olayın araştırılacağı ve fiyat yükseltenlerin cezalandırılacağı bildirilen duyuruda, "Söylentilere inanmayın! Söylenti yaymayın! Paniğe kapılıp gereğinden fazla tuz satın almayın!" ifadeleri kullanıldı Çin Uluslararası Radyosu'nun haberinde, Japonya'nın Fukuşima Nükleer Santrali'nde nükleer sızıntı meydana gelmesinden sonra, bazı vatandaşların tuz yapımında kullanılan deniz suyunun radyasyon kirlenmesine maruz kalmasından endişe duymaya başladıkları da belirtildi. -JAPONYA'YA ARAMA KURTARMA EKİBİ GÖNDERİLECEK Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Japonya'ya 33 kişilik arama kurtarma ekibi ve teknik personel gönderileceğini bildirdi. Başkanlığın, Başbakanlık Basın Merkezi'nin internet sitesinde yer alan bilgi notunda, Japonya'da meydana gelen deprem ve tsunami sonrasında Japon hükümetinin uluslararası yardım talebi üzerine, Türkiye tarafından 33 kişilik arama kurtarma ekibi ve teknik personel gönderileceği ifade edildi. Bilgi notunda, 18 Mart 2011 tarihi akşam saatlerinde Tokyo'ya hareket edecek olan THY kargo uçağı ile 3 araç, 2 römork, 40 dozometre ile 5 radyasyon ölçüm cihazının bölgeye gönderileceği belirtilerek, şunlar kaydedildi: ''Başkanlığımızdan 1 Afet uzmanı ile 1 arama kurtarma ve haberleşme teknisyeni, İstanbul ve Bursa Arama Kurtarma Birliklerinden 24 kişilik ekip, Sağlık Bakanlığından 5 kişilik UMKE ekibi, TAEK Başkanlığından 1 uzman ve Japonya'nın Ankara Büyükelçiliğinden 1 mihmandardan oluşan toplam 33 kişilik personel, 18 Mart 2011 Cuma günü saat 17.50'de tarifeli THY uçağı ile Tokyo'ya hareket edecektir. Bugün ekipte görev alan personelin tamamı İstanbul Çekmece Nükleer Araştırma Merkezi'nde yarım günlük eğitime alınmıştır.'' -BAYRAKLAR YARIYA İNDİRİLECEK Japonya'da 11 Mart 2011 tarihinde meydana gelen deprem ve tsunami felaketleri nedeniyle, hafta sonu bütün yurtta ve yurtdışı temsilciliklerde bayraklar yarıya indirilecek. Başbakanlık Basın Merkezinin internet sitesinde yer alan duyuruda, Japonya ve Japon halkıyla dayanışma ifadesi olarak, bütün yurtta devlet daireleri ve kurumlar ile yurtdışı temsilciliklerde 18 Mart Cuma günü saat 18.00'den, 21 Mart Pazartesi günü saat 09.00'a kadar bayrakların yarıya indirilmesinin uygun görüldüğü bildirildi. Duyuruda, bayrakların yarıya indirilmesine ilişkin genelgeye de yer verildi.