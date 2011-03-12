-REAKTÖRDEN RADYOAKTİF BUHAR BIRAKILACAK TOKYO (A.A) - 11.03.2011 - Japonya'daki depremde soğutma sisteminde hasar meydana gelen Fukuşima nükleer santralindeki yükselen basıncı düşürmenin yollarını arayan yetkililer, radyoaktif buharın dışarı salınacağını bildirdi. Japonya'nın Nükleer Güvenlik Ajansı, Fukuşima'nın 1 numaralı reaktöründeki basıncın normal seviyenin 1,5 katına çıktığını açıkladı. Basıncı azaltmak için bir miktar radyoaktif buharın salınacağını belirten ajans yetkilileri, buharın içindeki radyoaktif elementlerin doğayı ve insan sağlığını etkilemeyeceğini de kaydetti. Japonya'yı vuran 8,9 büyüklüğündeki depremin ardından, hükümet Fukuşima'daki nükleer santralin soğutma sisteminde arıza oluştuğunu ilan etmiş ve binlerce kişinin bölgeden tahliye edilmesi emri vermişti.