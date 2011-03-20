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Dünya

REAKTÖR KONTROL ALTINDA FUKUŞİMA (A.A)

20 Mart 2011 12:24

-REAKTÖR KONTROL ALTINDA FUKUŞİMA (A.A) - 20.03.2011 - Japonya'yı vuran deprem ve tsunami felaketinin ardından soğutma sisteminde hasar meydana gelen Fukuşima nükleer santralinin, basınç yükselmesi yaşanan reaktöründe durumun kontrol altına alındığı bildirildi. Tokyo Elektrik Enerji Şirketi'nden (TEPCO) bir yetkili, Fukuşima Daiichi nükleer santralinin, basınç yükselmesi yaşanan 3. reaktöründe durumun kontrol altına alındığını söyledi. Reaktörde basıncın halen yüksek seviyede olmasına karşın durumun istikrarlı olduğunu belirten yetkili, bu nedenle reaktördeki basıncı azaltmak amacıyla çevre için risk yaratacak olan radyoaktif gaz salımı işlemine acil ihtiyaç duyulmadığını kaydetti. Japonya Nükleer Güvenlik Ajansından daha önce yapılan açıklamada, 3 numaralı reaktöre su verilmesine ilişkin çabaların işe yaramıyor olması ihtimalinin bulunduğu ve bu nedenle reaktördeki basıncı azaltmak amacıyla bir miktar radyoaktif gaz salınmasının sözkonusu olabileceği bildirilmişti.

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