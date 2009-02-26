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Ekonomi

RBS İngiltere tarihindeki en büyük zararı açıkladı

İngiliz Royal Bank of Scotland geçen yıl için 34,3 milyar dolar zarar açıkladı. Böylesi bir şirket kaybı, ülke tarihinde bir ilk.

26 Şubat 2009 02:00

İngiliz Royal Bank of Scotland (RBS) geçen yıl 34,3 milyar dolar zarar etti. Bu zarar İngiltere'de tarihinde bir şirketin karşı karşıya kaldığı en büyük yıllık kayıp.

İngiliz hükümetinin geçen yıl kurtardığı RBS, bu rekor zararın 23 milyar dolarlık kısmının Hollandalı ABN Amro bankasının 2007'de satın alınması dahil çeşitli alımlardan, yaklaşık 11 milyar dolarlık kısmının ise faaliyet zararlarından kaynaklandığını açıkladı.

Önceki yıl yaklaşık 10 milyar dolar kar eden banka, hisse senedi çıkararak 18 milyar dolar sermaye artırımına gitmeyi ve masraflarını 3,5 milyar dolar kısmayı amaçlıyor.

İngiltere'nin ikinci büyük bankası RBS'nin Başkanı Philip Hampton, bankanın büyük zararından, finansal piyasalardaki "benzeri görülmemiş türbulans" ve dünyadaki ekonomik koşulların kötüleşmesini sorumlu tuttu. Hampton, 2009 yılının zor bir yıl olacağını da ifade etti.

RBS üst yöneticisi Stephen Hester de grubun yeniden yapılanması için gerekli kararlar aldıklarını, yeniden yapılanma ve hükümetin desteğiyle bankanın yeniden "tek başına güçlü" bir banka olacağından emin olduğunu belirtti.

Hester, yılda 3,5 milyar dolar tasarruf etmeyi planlayan bankanın iki kola ayrılacağını da belirtti.

RBS'nin bu yeniden yapılanma programına göre, bankanın riskli varlıkları gelecek üç yada 4 yılda satılmak için ayrı bir birime konulacak, bu birim bankanın varlıklarının yüzde 20'sini kapsayacak. RBS'nin bankacılık faaliyetleri ise diğer grupta toplanacak.

Bankanın deniz aşırı işlerinde, faaliyet gösterdiği 54 ülkeden 36'sındaki faaliyetleri azaltılarak ya da satılarak kesintiye gidilecek.

Bankanın tasarruf tedbirlerinin toplam 20 bin kişinin işine mal olacağı belirtiliyor.

İngiltere'nin en büyük sendikası Unite'nin Genel Sekreteri Derek Simpson, bankanın yeniden yapılanmasında personelin durumunun ne olacağına ilişkin ayrıntı vermemesinden rahatsız olduklarını söyledi.

Simpson, "İşçilerle ilgili bu belirsizlik kabul edilemez" dedi.

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