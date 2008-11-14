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Ekonomi

RBS Bank 3 bin kişiyi işten çıkartacak

BBC, 300 yıldır kâr eden ilk defa bir yılı kayıpla kapatacağını bildiren Royal Bank of Scotland’ın (RBS), yaklaşık 3 bin çalışanını işten çıkara

14 Kasım 2008 02:00

BBC, 300 yıldır kâr eden ilk defa bir yılı kayıpla kapatacağını bildiren Royal Bank of Scotland’ın (RBS), yaklaşık 3 bin çalışanını işten çıkaracağını iddia etti.

İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin haberine göre, küresel finans krizi sırasında İngiltere'de devletten önemli miktarda kaynak alan RBS, küresel bankacılık ve piyasadaki gücünü azaltacak.

Habarde RBS, birkaç hafta içinde küresel düzeyde yaklaşık 3 bin çalışanını işten çıkaracağını belirtilirken RBS söz konusu haber hakkında bir açıklama yapmadı.

Kasım ayı başında yaklaşık 300 yıldır kar eden RBS Kasım ayı başında ilk defa bir yılı kayıpla kapatacağını bildirmişti.

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