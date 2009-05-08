RBS, 1.29 milyar dolar zarar etti

Royal Bank of Scotland (RBS) ilk çeyrekte 1,29 milyar dolar (857 milyon İngiliz sterlini) zarar etti.



Devletin yüzde 70,3 hissesine sahip olduğu banka, bir yıl önce aynı dönemde 245 milyon İngiliz sterlini kâr etmişti.



İlk çeyrekte 797 milyon İngiliz sterlini varlık silen bankanın yükümlülükleri de 2,86 milyar İngiliz sterlini tuttu. Daha önce açıklanan kayıplarla birlikte toplam kayıplar ve varlık silmeler 4,9 milyar İngiliz sterlinini buldu.



Geçen yıl sonunda bankanın kredi portföyünün yüzde 0,9'u olan bozulmadan kaynaklanan kayıpların oranı, yüzde 1,3'e çıktı.



Varlık silmelere karşın, bankanın geliri yüzde 26 artarak 9,7 milyar İngiliz sterlinine yükseldi.



Öte yandan, daha önce İngiltere'de 2 bin 700 kişiyi işten çıkaracağını duyuran RBS, buna ilaveten dünya genelinde 9 bin kişi ile yollarını ayıracağını açıkladı.

