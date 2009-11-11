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Dünya

Raylara düştü, son anda ölümden döndü!

ABD'nin Boston şehinde sarhoş bir kadın , raylarında üzerine düştü. Vatmansa metroyu son anda durdurdu.

11 Kasım 2009 02:00

T24 - Bu kan donduran görüntü ABD'nin Massachusetts Eyaletin'deki Boston şehrinde bulunan Kuzey İstasyonu'nda önceki gece saat 11 civarında çekildi.

Ölümle burun buruna geldi/Video

Yalpalayarak istasyona gelen sarhoş kadın tam tren gelirken raylara yuvarlandı.

Hızla yaklaşan treni, perondaki yolcular el işaretleriyle durdurmaya çalıştılar.

Vatman, acil durum frenini çekti, tren raylarda hareketsiz yatan sarhoş kadınının üzerinden geçmek üzereyken durabildi.

Olay sonrası sarhoş kadın, trenin altından çıkarak hiçbir şey yokmuş gibi hayatına devam etti.

Şoke olan görgü tanıklarından biri "Nasıl hayatta kalabildi. Tren çok yakındı " ifadelerini kullandı.

Kimliği belirlenemeyen sarhoş kadın kontrol için hastaneye götürüldü.

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