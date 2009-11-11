Raylara düştü, son anda ölümden döndü!

T24 -

Yalpalayarak istasyona gelen sarhoş kadın tam tren gelirken raylara yuvarlandı.Hızla yaklaşan treni, perondaki yolcular el işaretleriyle durdurmaya çalıştılar.Vatman, acil durum frenini çekti, tren raylarda hareketsiz yatan sarhoş kadınının üzerinden geçmek üzereyken durabildi.Olay sonrası sarhoş kadın, trenin altından çıkarak hiçbir şey yokmuş gibi hayatına devam etti.Şoke olan görgü tanıklarından biri "Nasıl hayatta kalabildi. Tren çok yakındı " ifadelerini kullandı.Kimliği belirlenemeyen sarhoş kadın kontrol için hastaneye götürüldü.