-RAYLAR ÇALINDI MANİSA (A.A) - 11.05.2011 - Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Devlet Demir Yolları İzmir-Uşak hattında yenileme yapmak için bırakılan raylar, kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından çalındı. Alınan bilgiye göre, İzmir-Uşak demiryolu hattında yenileme çalışmaları kapsamında rayların değişimini yapan DDY ekibi, Turgutlu ile Hamzabeyli beldesi arasında yenileme için hat boyuna bırakılan rayların bazılarının yerinde olmadığını fark etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, görevlilerden çalınan raylarla ilgili bilgi aldı. Görevliler, eskileriyle değiştirilmek üzere hat boyuna bırakılan toplam 36 metre uzunluğunda ve 2 ton 160 kilogram ağırlığındaki rayın çalındığını bildirdi. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.