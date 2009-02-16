Raul tarihe geçti



La Liga'da Real Madrid, Sporting Gijon'u deplasmanda 4-0'lık skorla yenerken, Raul attığı 2 golle kulüp tarihinin en golcü futbolcusu unvanını eline geçirdi.



İspanya Ligi La Liga'nın 23. haftası tarihi bir maça sahne oldu. Şampiyonluk yarışında Barcelona'nın uzağında kalan Real Madrid, son haftalardaki çıkışını Sporting Gijon karşısında da sürdürürken, maça damgasını vuran isim Raul Gonzalez oldu.



Gijon'u deplasmanda Raul (2), Huntelaar ve Marcelo'nun golleriyle 4-0 yenen Real Madrid, Barcelona'nıın Betis deplasmanında aldığı 2-2'lik beraberliği iyi değerlendirdi ve puan farkını 10'a indirdi.



Ligde üst üste 8. kez sahadan zaferle ayrılan Madrid temsilcisinde kulübün simge ismi kaptan Raul, Gijon ağlarını 2 kez havalandırarak, kulüp tarihinin en golcü futbolcusu unvanının yeni sahibi oldu.



31 yaşındaki İspanyol futbolcu, tüm kariyerini geçirdiği Real Madrid'deki toplam gol sayısını 309'a çıkararak 307 gollü Alfredo di Stefano'nun rekorunu kırmayı başardı.



Bu sezonki 17. golünü atan Raul, aynı zamanda Madrid formasıyla attığı 66 golle Avrupa Kupaları'nın gelmiş geçmiş en golcü oyuncusu unvanını ve yine 44 golle İspanya Milli Takımı'nın en skorer ismi unvanını da elinde bulunduruyor

