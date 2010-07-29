Raul, Schalke'ye transfer oldu

T24 - Transfer konusunda adı Türk takımları ile de anılan, Real Madrid’in sembol isimlerinden Raul Gonzales, iki yıllığına Almanya’nın Schalke 04 takımı ile anlaştı.

Dünya futbolunun yıldız isimlerinden ve adı Real Madrid takımıyla özdeşleşmiş olan Raul, Almanya’nın Schalke 04 takımına transfer oldu. 33 yaşındaki futbolcu, Bundesliga’yı geçen yıl Bayern Münih’in ardından ikinci sırada tamamlayan Schalke ile iki yıllığına anlaştı.

102 kez İspanya milli takımı formasını giyen Raul bugün yeni formasıyla basının karşısına çıkacak ve Schalke ile ilk antrenmanına katılacak. Raul Schalke'de efsane 7 numaralı formasını giyecek.

Benzersiz bir kariyer

Raul, Schalke kulüp tarihinin en büyük transferi olarak gösteriliyor. 5 çocuk babası yıldız futbolcu, 1992 yılından beri formasını giydiği Real Madrid’te 550 lig maçı oynadı ve 228 gole imza attı. Raul tüm kariyeri boyunca hiç kırmızı yada sarıdan kırmızı kart görmedi. Sadece Şampiyonlar Ligi’nde kaydettiği gol sayısı 66.

Raul Gonzalez Blanco, geçen yıl İspanya Ligi’nde çoğunlukla yedek kulübesinde kalmış ve oyuna sonradan dahil olmuştu. Yıldız forvet, Real Madrid’in tüm sezon boyunca oynadığı karşılaşmaların 40’ında forma giyebilmişti.

Raul, bugüne kadar Real Madrid takımı ile birlikte, altı kez İspanya şampiyonluğu, 1998, 2000 ve 2002’de olmak üzere üç kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu ve 1998 ve 2002 yıllarında ‘Kıtalararası Kupa’ başarısı yaşadı.

Raul kariyeri boyunca bir tek milli takımda istediği başarıyı yakalayamadı. Bugüne kadar 102 kez İspanya milli takım formasını giyen ve 44 gole imza atan Raul, 2008’de Avrupa Şampiyonu ve 2010’da Dünya Şampiyonu olan milli takım kadrosunda yer almamıştı.