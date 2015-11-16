Raul Gonzalez futbol kariyerini noktaladı

İspanyol yıldız Raul Gonzalez profesyonel futbol kariyerine 38 yaşında son verdi.

Aralıksız 16 yıl boyunca Real Madrid forması giydikten sonra futbol hayatını Schalke 04, Al Sadd ve New York Cosmos takımlarında sürdüren İspanyol yıldız, başarılarla dolu oyunculuk kariyerine son verdi.

New york Cosmos'un Ottawa Fury’yi 3-2 yenerek Kuzey Amerika Futbol Ligi şampiyonu olduğu karşılaşmanın ardından kameraların karşısına geçen Raul, futbolseverlerden aldığı olumlu tepkilerin, kariyerinin en önemli ödülü olduğunu dile getirdi. Raul'e basın toplantısında, futbolu bıraktığını açıklayan New York Cosmos'un bir diğer İspanyol futbolcusu Marcos Senna eşlik etti.

İspanyol futbolcu, kazandığı tüm şampiyonluklardan daha önemlisinin herkesin sevgisini kazanmış olmak olduğunu söyledi. Kariyer sonunda elde edilebilecek en büyük hediyenin bu sevgi olduğunu belirten Raul, bir süre daha New York'ta yaşamaya devam edeceğini ve ailesiyle vakit geçirmeyi planladığını sözlerine ekledi.

Kariyerinden öne çıkanlar...

Kupalarla dolu bir kariyer, uluslararası alanda saygınlık ve kırılan rekorlar. Raul Gonzalez'in yaklaşık 21 yıllık kariyerini özetleyen kısa bir cümle. Nitekim Raul'ün futbol hayatını kısa bir şekilde anlatabilmek pek de mümkün değil.

Atletico Madrid altyapısında yetişip, daha sonra Real Madrid altyapısına geçen ve eflatun-beyazlı ekipte geçirdiği yıllar içerisinde efsaneleşen Raul, kırılmaz denen birçok rekoru tarihe gömdü. 1994 yılında sırtına geçirdiği formayla 6 lig, 3 Şampiyonlar Ligi, 4 İspanya Süper Kupası, 2 kıtalararası kupa ve bir süper kupa kazanan Raul Gonzalez, Real Madrid'in yıldızlarla dolu kadrosunda, gelip geçen onca teknik direktörün gözünde yerini hiç kaybetmedi.

741 maçla Real Madrid formasını en çok giyen oyuncu olan Raul, İspanyol ekibinde 323 gol kaydetti. Real Madrid'in Portekizli yıldızı Ronaldo, Raul'ün rekorunu geçtiğimiz haftalarda kırarak, kulüp tarihinin en skorer oyuncusu oldu. Adını Şampiyonlar Ligi tarihine de altın harflerle yazdıran Raul Gonzalez, bu arenada 71 golün altına imzasını attı.

2010 yılında kulübün bir diğer efsane oyuncusu Guti ile birlikte Real Madrid ile bağlarını koparan Raul, Bundesliga ekiplerinden Schalke 04'ün yolunu tuttu. İspanyol yıldız, iki sezon formasını giydiği Alman ekibinde beklentileri karşılayan bir performans ortaya koydu. İlk sezonunda 13, ikinci sezonunda da 15 gol atan Raul, kariyerini daha sonra Arap Yarımadası’nda sürdürme kararı aldı.

2012'de Katar Ligi takımlarından Al Sadd'e giden Raul Gonzalez, futbol hayatında bininci maç barajını aştı. Mart 2014'te aldığı emeklilik kararından Ekim 2014'te dönen ve New York Cosmos ile anlaşan İspanyol futbolcu, takımıyla Kuzey Amerika Lig şampiyonluğu yaşadı.

İspanya'nın üst üste iki kez Avrupa şampiyonu olduğu ve 2010 Dünya Kupası'nı kazandığı kadroda yer almayan Raul, buna karşın 102 maçta 44 golle milli takımın en skorer ikinci ismi olarak adını tarihe yazdırdı. Raul, İspanya ile 1998, 2002 ve 2006 Dünya Kupası’nın yanı sıra, 2000 ve 2004 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda boy gösterdi.

Top koşturduğu kulüp taraftarlarının yanı sıra rakip takım taraftarlarının da en çok saygı duyduğu oyuncuların başında gelen Raul, onlarca kişisel ödülün sahibi oldu.