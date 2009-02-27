Raul de 'Amerika' dedi



Real Madrid'in yaşayan efsanesi Raul, 2010-2011 sezonundan sonra, İspanyol devinden ayrılabileceğinin sinyallerini verdi. Kulüp tarihinin en golcü futbolcusu, Amerika Futbol Ligi’nde bir yıl forma giydikten sonra, kariyerine son vermek istediğini söyledi.





Raul, 307 golle Real Madrid'in efsanevi futbolcusu Alfredo Di Stefano'yu geride bırakarak, kulüp tarihinin en golcü futbolcusu ünvanını ele geçirmişti. Raul'un, Alman Gerd Mueller'i geçip, Avrupa kupalarında en fazla gol atan futbolcu rekorunu kırmasına da sadece 3 gol kaldı. Haziran ayında 32 yaşına basacak ünlü futbolcu, bu sezonun ardından, iki yıl daha Real Madrid forması giydikten sonra kulüpten ayrılabileceğini söyledi.



Marca gazetesine konuşan Raul, "Her zaman üst seviyede oynamak isteyen biri için yaşlanmaya başlamak zor. Şu anda takımdan ayrılış tarihi olarak 2011'i belirledim" ifadelerini kullandı.



Yıldız golcü, 2010-2011 sezonunun bitimine 6 ay kala bir kez daha durum değerlendirmesi yapıp, son kararını vereceğini belirtti.



Raul, Real Madrid'deki kariyeri bittikten sonra, ailesi ile birlikte Amerika Birleşik Devletleri'ne taşınıp, bir sezon da bu ülkede futbol oynamak istediğini anlattı.



Raul, emeklilik sonrası teknik direktörlük kariyerine başlayıp başlamayacağı sorusuna ise, "Bu olasılıklardan biri... Ancak geleceğim yine büyük oranda Real Madrid'de alacağım bir görevle şekillenecek" yanıtını verdi.