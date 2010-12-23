-RAUL CASTRO'DAN HALKA GÜVENCE HAVANA (A.A) - 23.12.2010 - Küba yönetimi, daha fazla özel teşebbüse imkan sağlayacak ekonomik reformların, adadaki sosyal güvencelerin sonu olmayacağı konusunda halka güvence verdi. Son yirmi yılın en büyük ekonomik değişimini yaşayan Küba, ekonomik reformlar kapsamında, kamu çalışanlarının sayısını yaklaşık yarım milyon düzeyinde azaltma ve bu istihdam azalışının da özel sektör faaliyetlerindeki genişleme ile karşılanmasını öngörüyor. Devlet Başkanı Raul Castro, sonbahardan itibaren uygulamaya konulan ekonomik revizyonun Küba'ya ait nakit sıkıntısı çeken ekonomik sistemi kurtarmak için gerekli olduğunu vurguladı. Küba devlet gazetesi Granma, hükümetin yeni yasalara göre özel sektör işçilerinin, ücretsiz olarak sağlık hizmetlerinden her Küba vatandaşı gibi faydalanacağını duyurdu. Küba'da iş gücünün yüzde 80'den fazlası devlet tarafından istihdam edilirken, ücretlerin aylık ortalama 20 dolar gibi düşük olmasına rağmen eğitim, sağlık, barınma, ulaşım ve gıda gibi temel ihtiyaçlar hükümet tarafından ücretsiz karşılanıyor.