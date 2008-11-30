Raul Castro'dan dini açılım

Küba Devlet Başkanı Raul Castro, 19. yüzyılda yaşayan Kübalı rahip Jose Olallo için yapılan ve Vatikan temsilcisinin de bulunduğu "mübareklik mertebesine ulaşma" törenine katılarak en ön sırada oturdu.

Küba’nın Katolikliği seçmesinin üzerinden 500 yılı aşkın bir süre geçmesinden sonra yapılan tören, son zamanlarda komünist Küba ile Katolik Kilisesi arasında gelişen sıcak ilişkilerin başka bir işareti olarak gösterildi.



Küba’nın başkenti Havana’nın 530 kilometre uzağındaki Camaguey’de yapılan törende Peder Jose Olallo, Küba’da Katolik Kilisesi tarafından onurlandırılan ilk Kübalı oldu. "Yoksulların babası" olarak nitelendirilen Jose Olallo, 19. yüzyılda koleraya yakalananların iyileşmesi için çalıştı, 1889’da da yaşamını yitirdi.. "Mübareklik mertebesine ulaşma", Katolikler’de "aziz" mertebesine ulaşmadan önceki son aşama. "Aziz" mertebesine 4 aşamada ulaşılıyor.



Küba’da Fidel Castro, 1959'da silahlı devrimle iktidara geldikten sonra rahipler ve Katolikler ülkeden kovudu, ülkede ateistlik resmi güvenceyle yayıldı.. Küba’nın 1992'de dinsel özgürlüğe getirdiği güvence ve 1998'de Papa 2. Jean Paul’ün ülkeyi ziyaretinin ardından kiliseyle Havana yönetimi arasındaki ilişkiler gelişmeye başladı.



Raul Castro, ağabeyi Fidel’in hastalığı üzerine 2006'da Küba’yı yönetmeye başladı. Raul Castro, iktidara geldikten sonra Kübalılar’ın ilk kez cep telefonu ve bilgisayar almalarına izin veren reformlara imza attı.

