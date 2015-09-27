Raul Castro bir kez de BM kürsüsünden söyledi: Küba'ya ambargoyu kaldırın!

Küba devlet başkanı Raul Castro, ilk kez katıldığı Birleşmiş Milletler toplantılarında, Ülkemizin ekonomik gelişimine temel engel olarak duran, "Birleşmiş Milletler'de 188 ülkenin hayır oyuna karşın sürmekte olan ambargonun bir an önce kalkmasını istiyoruz" dedi.

DHA'nın haberine göre, Küba’yla ABD arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden kurulması, karşılıklı büyükelçilikler açılması ve Obama tarafından açıklanan politika değişiklikleri gibi konuların uluslararası toplumun geniş desteğini de arkasına alarak büyük bir ilerleme sağladığını, ancak bunun yeterli olmadığını belirten Castro, "Küba'ya karşı ekonomik, ticari ve mali abluka yalnızca Küba'ya, Küba halkına zarar vermekle kalmıyor. ABD'ye, Amerikan halkına ve şirketlerine de zarar veriyor. Ülkemizin ekonomik gelişimine temel engel olarak duran, Birleşmiş Milletler'de 188 ülkenin hayır oyuna karşın sürmekte olan ambargonun bir an önce kalkmasını istiyoruz" diye konuştu.

Raul Castro'nun, ABD'de Başkanı Barack Obama'nın pazartesi günü BM Genel Kurulu'nda yapacağı konuşmanın ardından yeniden konuşması bekleniyor. Küba, 1960 yılından bu yana ABD ambargosu altında bulunuyor. BM Genel Kurulu, 1982 yılından bu yana her yıl oy birliğiyle ABD'nin, Küba'ya uyguladığı ambargoya son vermesi kararı aldı. Ancak yaptırım etkisi taşımayan bu kararlar ABD tarafından uygulamaya sokulmadı.