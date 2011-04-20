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Dünya

RAUL CASTRO: "MÜCADELEM KAPİTALİZME KARŞI"   HAVANA (A.A)

20 Nisan 2011 01:42

-RAUL CASTRO: "MÜCADELEM KAPİTALİZME KARŞI"   HAVANA (A.A) - 19.04.2011 - Küba'da iktidardaki Komünist Partinin Birinci Sekreterliğine seçilen 79 yaşındaki Raul Castro, ''nihai mücadelesinin, Küba'da sosyalizmi savunmak ve kapitalizmin geri dönmesini engellemek olacağını'' duyurdu. Küba Komünist Parti'sinin (PCC) 6'ncı kongresinin kapanışında yaptığı konuşmada Raul Castro, "Partinin Birinci Sekreteri olarak, inanç ve şerefle, esas görevim ve nihai mücadelem sosyalizmi savunmak, onu devam ettirmek, geliştirmek ve kapitalizmin Küba'ya geri dönmesini engellemek olacaktır" ifadelerini kulandı. Fidel Castro'nun yerine geçen Raul Castro, PCC'nin 1965 yılında kuruluşundan bu yana partinin ikinci sekreteriydi.

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