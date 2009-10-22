Raul, Avrupa gol krallığına koşuyor!

Real Madrid'in golcüsü Raul, başarılarla dolu kariyerinde bir mihenk taşına daha ulaştı. Raul, Şampiyonlar Ligi’ndeki Milan maçında attığı golle, Avrupa Kupaları tarihinin en golcü futbolcusu Gerd Müller'in rekorunu egale etti.

Alman futbolunun yetiştirdiği en önemli futbolcularından Gerd Müller, kariyeri boyunca, Şampiyon Kulüpler Kupası, Kupa Galipleri Kupası ve UEFA Kupası’nda toplam 66 gol attı. Müller, Şampiyonlar Ligi’ndeki Real Madrid-Milan karşılaşmasına kadar, Avrupa Kupaları tarihinin en golcü futbolcusu unvanını elinde tutuyordu. Ancak artık bir ortağı var.

Adını şimdiden Real Madrid efsaneleri arasına yazdıran Raul, Milan karşısında attığı golle, Müller'in rekoruna ortak oldu.

Üstelik İspanyol futbolcu, Avrupa Kupalarında attığı 66 golün tamamını, zorlu Şampiyonlar Ligi’nde kaydetti.

32 yaşındaki Raul, bir gol daha atmayı başarırsa, Avrupa Kupalarının en golcü futbolcusu unvanını tek başına eline geçirecek.

Real Madrid'in bu sezon kadrosuna kattığı birbirinden önemli yıldızlar nedeniyle zaman zaman forma şansı bulmakta zorlanacağı söylenen Raul, takımının La Liga'da oynadığı son maçta, Valladolid filelerini de iki kez havalandırmıştı.