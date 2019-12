-RAUF DENKTAŞ'TAN İYİ HABER LEFKOŞA (A.A) - 25.05.2011 - Kalpteki ritm bozukluğundan kaynaklanan emboli nedeniyle beyindeki damarlarda tıkanıklık yaşayan ve kısmi felç durumu geçiren KKTC'nin 1. Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesinde tedavisi yoğun bakımda devam ediyor. YDÜ Hastanesi Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Erkan Kaptanoğlu ve YDÜ Hastanesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Hocalarından Dr. Amber Eker düzenledikleri basın toplantısında, Denktaş'ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Dr. Amber Eker, ''gece boyunca süreci takip eden doktor olarak, muayenesinde kötüleşme olmadığını söylemek istediğini'' belirterek, Denktaş'ın bilincinin hastaneye geldiğinden beri açık olduğunu, bazı dalmalarının olduğunu, sabah itibariyle uykuya dalmalarının daha azaldığını belirtti. Eker, şöyle konuştu: ''Daha tepkili, daha hızlı, herkesi tamamen tanıyor, yakınlarıyla konuşuyor, iletişimi gayet rahat. Bir sürü komutlarımızı anlıyor. Bilincinde hiçbir kapanma olmadı. Dün de bahsetmiştim, ilk gelişinde sol tarafında hiçbir hareket yoktu ama buradaki izlememizle ve erken müdahalemizle sol tarafında hafif hafif hareketler başladı. Sol tarafında bir kötüleşme yok.'' Uzun dönemde nasıl bir durumda olacağını günlük muayenelerle bildireceklerini, şu anda bunu tahmin etmenin güç olacağını kaydeden Eker, ''bir kötüleşme olmamasının çok önemli olduğunu, minik minik iyileşmelerin olmasının sevindirici olduğunu'' kaydetti. -SABAH MR'I ÇEKİLDİ- Denktaş'ın gece boyunca ayrıntılı takibinin devam ettiğini ve bir sorun yaşanmadığını anlatan Eker, sabah da beyin MR'ının çekildiğini söyledi. MR'la ilgili bilgi veren, YDÜ Hastanesi Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Erkan Kaptanoğlu da şöyle konuştu: ''Sabah MR'ın bizim için şöyle bir önemi vardı; hem beyindeki oksijensiz kalmış yerleri bize gösterecekti hem de bir ameliyata ihtiyaç duyulabilecek bir kanama ya da ödem, şişme olup olmadığını gösterecekti. MR'da ilave bir kanama olmadığını, oksijensiz kalan bölgenin önemli ölçüde sınırlandığını gördük. Bu bize çok ümit verici. Bir ileri cerrahi girişimin, ya da acil başka bir müdahalenin mecbur olmaması şu anda oldukça iyi.'' Denktaş'ın şuurun bugün daha açık olmasının ve her şeyi tam olarak hatırlaması ve bilmesinin kendilerini ümitlendirdiğini ifade eden Kaptanoğlu, yakın takip ve yakın tedavi ile çok daha iyiye gideceğine inandıklarını kaydetti. -BUGÜN DE YOĞUN BAKIMDA OLACAK- Bir soru üzerine, Rauf Denktaş'ın ne zaman taburcu olacağını söylemenin erken olduğunu, tedavisinin devam edeceğini kaydeden Kaptanoğlu, ''Her geçen gün hayati tehlikesi daha azalacaktır. Daha güvendeyiz. Bugün daha rahat konuşabiliyoruz bu konuda. Ama biraz zamana ihtiyacımız var'' dedi. Başka bir soru üzerine, Kaptanoğlu, Denktaş'ın bugünü de yoğun bakımda geçireceğini belirterek, yoğun bakımda anlık takip yapma şanslarının olduğunu anlattı. Kaptanoğlu, bir soru üzerine, Denktaş'ın rahatsızlığıyla ilgili olarak şunları söyledi: ''Dün saat 17.30 civarında Sayın Kurucu Cumhurbaşkanımızın beynine giden damarların birisi, kalpteki ritm bozukluğuna bağlı olarak tıkandı ve beynin bir kısmı oksijensiz kaldı. Buna bağlı da şuurunda bir bozulma oldu ve sol tarafı felç oldu. Erken müdahale edildi ve ana damarın açıldığı görüldü, müdahale neticesinde, sol tarafının hareketi tekrar başladı. Bunu erken müdahaleye bağlıyoruz. Bu önemli bir hastalıktır, çok ciddi bir hastalıktır, hayatı tehdit eden bir hastalıktır. Hayatının kurtulması için çok çaba sarf ediliyor. Şuuru iyi. Şuurunun iyi olması çok önemli, sol tarafının hareket etmeye başlaması bize iyileşme olduğunu gösteriyor. Bunu MR filmiyle de biz bu sabah tekrar onayladık. MR filminde de hem kliniği iyileşiyor hem radyolojik olarak iyileşiyor. Filmleri de iyileşiyor. Bunun ikisinin birlikte olması bizi son derece ümitlendirdi.'' -''RİSK DEVAM EDİYOR''- ''Şu an itibariyle hayati tehlike ortadan kalktı diye bilir miyiz'' sorusuna karşılık Kaptanoğlu, şöyle konuştu: ''Diyemeyiz, ama şimdi daha güvenli konuşuyoruz. Bir komplikasyon eşlik etmediği takdirde ki dün gece çok önemliydi, böyle bir problem yaşamadık, özellikle kalp ritmiyle ilgili, yeni bir şey olma ihtimali tabi ki var ama çok düşük. O olmasın diye de pek çok ilaç tedavisi alıyor. Riski devam ediyor tabi. Önemli bir hastalık çünkü bu, çok önemli bir rahatsızlık. Fakat her geçen gün, her geçen saat bizim lehimize. İyileşmeye doğru adım adım inşallah gidiyoruz.'' -SERDAR DENKTAŞ: ''DUA EDECEĞİZ''- Rauf Denktaş'ın oğlu, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Serdar Denktaş da olay duyulduğu andan itibaren telefon açan, hastaneye gelen, kendilerine ulaşan ve ulaşamayan, dualarını eksik etmeyen herkese teşekkür etti ve ''Dua edip, ekibe güvenip beklemeye devam edeceğiz. Ümit ediyoruz ki her geçen gün daha iyi haberlerle buraya çıkacağız. Dua edeceğiz, başka çare yok'' diye konuştu. Basın toplantısında Hastane Başhekimi Dr. Sevim Erkmen, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Hasta Hizmetleri ve Dış İlişkiler Başkanı Ahmet Savaşan da hazır bulundu.