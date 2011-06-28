-RAUF DENKTAŞ'TAN DOWNER'A TEPKİ LEFKOŞA (A.A) - 28.06.2011 - KKTC'nin 1. Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, ''Kıbrıs meselesinin parayla hesaplanamayacak kadar önemli olduğunu' ifade ederek, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Alexander Downer'ın son açıklamalarına tepki gösterdi. Rauf Denktaş, konuyla ilgili yazılı açıklamasında şunları kaydetti: ''Çok para harcamış olmalarının sebebi, kendilerinin taraf tutması suretiyle Kıbrıs meselesini uzatmaları ve hala eşitliğe gelmemeleridir. Acaba insan kayıplarının, çoluk çocuğun geleceklerinin karartılmış olmasının, ortadan kaldırılan Türk köylerinin, ki bunlar BM Kıbrıs Barış Gücü (UNFCYP) gözetiminde yaşanmıştır, hesabını yaptılar mı?'' Denktaş, ''Bunları düşünmeden böyle bir beyanat yapması, Sayın Downer'ın Kıbrıs meselesinin çok dışında olduğunu gösteriyor'' ifadelerini de kullandı. Kıbrıs meselesinin parayla hesaplanamayacak kadar önemli bir mesele olduğuna işaret eden Denktaş, ilgilileri bu konuda hassas davranmaya davet etti. BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Alexander Downer, 26 Haziran Pazar günü Rum Alithia gazetesine yaptığı açıklamada, Kıbrıs müzakerelerinde, ''bunca zamandır onca para harcamışken hiçbir sonuç çıkmamasına izin vermeyeceklerini'' ifade etmiş, çıkmaz olması halinde grubunun adadan ayrılabileceği imasında bulunmuştu. Downer, ''(Ya hep ya hiç) şeklindeki maksimalist tezlerin artık müzakere masasında yeri yoktur, köprülerin kurulma zamanıdır'' demişti.