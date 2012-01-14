-Rauf Denktaş'ın son duygularını AA duyurdu LEFKOŞA (A.A) - 14.01.2012 - Tedavi gördüğü Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi'nde dün gece vefat eden KKTC'nin 1. Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın son duygularını Anadolu Ajansı duyurdu. Denktaş'ın yoğun bakımdayken önce eşi Aydın Denktaş, son günü de kızı Ender Vangöl'e söyledikleri AA aracılığıyla kamuoyuna aktarıldı. Perşembe günü, bazı iç organlarında başgösteren yetmezlik nedeniyle durumu ciddileşen Denktaş, eşi Aydın Denktaş'a ''Camiye gidin dua edin. Dua edin, daha fazla çekmeyeyim'' dedi. Aydın Denktaş, eşinin bu sözlerini AA'ya aktardı. Denktaş, bu sözlerinden bir gün sonra, 13 Ocak Cuma günü saat 22.00'de isteğine kavuştu. Rauf Denktaş, yoğun bakımdayken, son gecesinde yanında olan kızı Ender Vangöl'e de tarihi sözler söyledi. Solunum cihazına bağlanmadan önce babasıyla en son konuşan kişi olan Ender Vangöl, babasının anlattıklarını yine AA ile paylaştı. Denktaş, yoğun bakımda, eşi Aydın hanıma, ''Sevemez kimse seni benim sevdiğim kadar'', evlatlarına, ''Sizleri kaybetmekten korkuyorum'', Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas'a da ''Burası bağımsız bir cumhuriyettir'' diye seslenerek AA aracılığıyla tarihe not düştü. Kızıyla konuşmasında, eşi Aydın Denktaş'a olan sevgisini, evlatlarına bağlılığını dile getirerek, Rum tarafına mesaj gönderen Rauf Denktaş, Kıbrıs müzakerelerinden de bahsetti. Babasının sürekli yatmaktan dolayı ağrısı olduğunu, konuşarak durumunu izah etmeye çalıştığını anlatan Ender Vangöl, Denktaş'ın, nefes alamaz durumdayken bile eşi Aydın Denktaş için sürekli ''Sevemez kimse seni benim sevdiğim kadar'' şarkısını söylediğini, kendisinin de şarkıya eşlik ettiğinde, ''Sizleri kaybetmekten korkuyorum'' dediğini aktardı. -''Hristofyas diye bağırdı''- Babasının, Rumca bir şeyler söylediğini, ''Rumca anlamıyorum baba, İngilizce ya da Türkçe konuş'' dediğini anlatan Ender Vangöl, babasının, Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas ile diğer Rum liderler için, 'Söyle kendilerine, burası bağımsız bir cumhuriyettir' dedi ve 'Hristofyas' diye bağırdı'' ifadesini kullandı. Ender Vangöl, Denktaş'ın, Kıbrıs müzakerelerinden bahsettiğini, toprak ayarlamalarına, iskana değindiğini ve ''Nasıl olacak, nasıl yerleşecek bu insanlar?'' dediğini kaydetti. Babasına, ''bunları düşünmemesi gerektiğini'' söylediğini, ancak Denktaş'ın ''Benim düşünmem gerek'' diye yanıt verdiğini dile getiren Ender Vangöl, sabah saatlerinde de ''Beni evime götürün'' dediğini, kendisinin de ''Biraz daha güçlen evimize gideceğiz'' karşılığını verdiğini söyledi. Ender Vangöl, babasının bilincini hiç bir zaman kaybetmediğini de belirtti.