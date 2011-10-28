-Rauf Denktaş'ın sağlık durumu daha iyi LEFKOŞA (A.A) - 28.10.2011 - Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi'nde tedavisi süren KKTC'nin 1. Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın sağlık durumunun daha iyi olduğu, cihaza bağlı olmadığı, ağızdan beslenebildiği ve konuştuğu belirtildi. Denktaş'ın sağlık durumunun her geçen gün iyiye doğru gittiği ve en uygun zamanda taburcu edilmesinin planlandığı bildirildi. YDÜ Hastanesi Başhekimi Dr. Sevim Erkmen, Başhekim Yardımcısı Prod. Dr. Ekran Kaptanoğlu, Prof. Dr. Tümay Sözen ile Prof. Dr. Finn Rasmussen düzenledikleri basın toplantısında, Denktaş'ın sağlık durumuyla ilgili son durumu aktardı. Başhekim Dr. Sevim Erkmen, Rauf Denktaş'ın YDÜ Hastanesi'ne geldiği günden itibaren sağlık durumunun her geçen gün iyiye gittiğini, ağızdan beslendiğini, hastane içinde kısa yürüyüşler yaptığını, konuşabildiğini anlattı. İç Hastalıkları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Tümay Sözen ise, Denktaş'ın durumunun iyiye gittiğini, uyanık olduğu zamanlar akıllı, mantıklı konuştuğunu belirterek, taburcu etmek için doğru zamanı ayarlamaya çalıştıkların söyledi. Rauf Denktaş'ı tedavi eden hekimler arasında bulunan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof Dr. Finn Rasmussen ise, Denktaş'ın pek çok organıyla ilgili sorunlar yaşandığını, tedavi sürecinde bunların giderilmeye çalışıldığını belirterek, bu kadar uzun süre hasta olan insanlar için belirli bir iyileşme periyodu aranmasının normal olduğunu kaydetti. Başhekim Yardımcısı, beyin cerrahı Prof. Dr. Ekran Kaptanoğlu ise, Rauf Denktaş'ın sağlık durumunun iyiye gittiğini belirterek, doğru zamanda taburcu edilmesinin hedeflendiğini söyledi.