-Rauf Denktaş'ın sağlığı kötüye gidiyor LEFKOŞA (A.A) - 12.01.2012 - KKTC'nin 1. Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın sağlık durumunda kötüye gidiş olduğu, iç organlarında yetersizlik baş gösterdiği belirtildi. Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi'nde tedavi gören Denktaş'ın oğlu, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Serdar Denktaş, doktorların, babasının iç organlarında yetersizlik başgösterdiğini söylediğini aktardı. Serdar Denktaş, kötüye gidişin söz konusu olduğunu, detayların doktorlar tarafından basına açıklanacağını belirtti. Hastane yetkilileri bugün saat 16.00'da Denktaş'ın sağlık durumuyla ilgili basın toplantısı düzenleyecek. Rauf Denktaş, 5 Ocak gecesi, ishal ve halsizlik rahatsızlığı nedeniyle YDÜ hastanesine kaldırılmıştı.