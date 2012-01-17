-Rauf Denktaş'ın naaşı dualarla defnedildi LEFKOŞA (A.A) - 17.01.2012 - KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın naaşı, Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) Anıtı'nın da bulunduğu Lefkoşa'daki Cumhuriyet Parkı'na dualarla defnedildi. Denktaş'ın naaşı, kırmızı büyük bir örtü altında mezarına indirildi, ardından dualar eşliğinde defin gerçekleştirilerek ebedi yolculuğuna uğurlandı. Mezara, KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, CHP Genel BaşkanI Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Halil İbrahim Akça ve diğer yetkililerce kürekle toprak atıldı. Denktaş'ın mezarına, 1985 yılında trafik kazasında kaybettiği oğlu Raif Denktaş ile Türkiye'nin değişik yerlerinden, Türk Cumhuriyetlerinden ve Kıbrıs Rum kesiminin Larnaka kentinde bulunan Hala Sultan Tekkesi'nden getirilen toprak kondu. Oğlu Raif Denktaş'ın mezarından getirilen toprağı, Raif'in oğlu, Denktaş'ın ilk torunu olan diplomat Rauf Denktaş mezara koydu. Cenazenin defin işleminin tamamlanmasının ardından din görevlileri tarafında Kuran'ı Kerim okundu. Bu arada, Denktaş'ın naaşının Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan Selimiye Camii'ne götürüldüğü sırada, kısa süreli yağmurun ardından güneşin açmasıyla oluşan gökkuşağı dikkati çekti.