-Rauf Denktaş'ın kritik durumu devam ediyor LEFKOŞA (A.A) - 14.09.2011 - Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi Yoğun bakım bölümünde tedavisi devam eden KKTC'nin 1. Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın sağlığındaki kritik durum devam ediyor. YDÜ Hastanesi Hasta Hizmetleri ve Dış İlişkiler Başkanı Ahmet Savaşan, ''Denktaş'ın önceki güne göre bilincinin daha açık olduğu görülmekle birlikte solunum yetmezliği ve akciğer enfeksiyonun devam ettiğini'' söyledi. Genişletilmiş doktorlar heyetinin, Denktaş'ı 24 saat boyunca çok yakından izlediğini belirten Savaşan, bugün alınan kültür sonuçlarında üreyen bakteriye karşı uygun antibiyotiğin ülkede bulunmamasından dolayı YDÜ'ye ait özel uçakla ilacın İstanbul'dan getirildiğini ve uygulanmaya başlandığını açıkladı. Savaşan, kritik süreci devam eden Denktaş'ın yoğun bakım destek ünitesindeki tedavisinin sürdüğünü belirtti.