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Dünya

RAUF DENKTAŞ'IN HAYATİ TEHLİKESİ VAR LEFKOŞA (A.A)

24 Mayıs 2011 22:35

-RAUF DENKTAŞ'IN HAYATİ TEHLİKESİ VAR LEFKOŞA (A.A) - 24.05.2011 - KKTC'de Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Ramadan Kamiloğlu, rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan KKTC Birinci Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın, "bir miktar hayati tehlikesinin olduğunu" söyledi. Evinde rahatsızlanarak Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan, oradan da kendi isteğiyle Yakın Doğu Üniversitesi'ne nakledilen Denktaş'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Kamiloğlu, "Kalpteki ritm bozukluğuna bağlı olarak beyinde pıhtı attı ve kısmi infakt var" dedi. Ramadan Kamiloğlu, "Hayati tehlike var mı" sorusu üzerine, "Bir miktar hayati tehlike var" ifadesini kullandı. Hastaneden elde edilen bilgilere göre, Denktaş'ın bilinci açık ve tomoğrafisi çekilecek. Bu arada, Denktaş'ın bulunduğu hastaneye ziyaretçiler gelmeye başladı.

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