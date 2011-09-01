T24 - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti birinci Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın sağlık durumu iyiye gidiyor.



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın durumu iyiye gidiyor.



Denktaş'ın Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisini takip eden Profesör Doktor Mehmet Özmenoğlu düne kıyasla eski cumhurbaşkanının sağlık durumunun daha iyi olduğunu söyledi.



Denktaş'ın tıbbi tedaviye yanıt verdiğini belirten Özmenoğlu, kan değerlerinde de iyileşme olduğunu vurguladı.



Dün kapalı olan şuurunun bugün daha iyi bir durumda olduğunu kaydeden Özmenoğlu, Denktaş'ın sağ tarafını hareket ettirebildiğini söyledi.



Rauf Denktaş'ın sağlığı, dün kötüleşmiş eski cumhurbaşkanı yoğun bakım ünitesine bağlanmıştı. Doktorlar Denktaş'ın durumunun tam olarak netleşmesi için 24 ila 48 saatlik bir zaman dilimine ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor.





