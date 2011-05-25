-RAUF DENKTAŞ'IN DURUMU İYİ LEFKOŞA (A.A) - 24.05.2011 - Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Erkan Kaptanoğlu, pıhtı atması sonucu beyin ana damarında tıkanıklık tespit edilen KKTC'nin 1. Cumhurbaşkanı Denktaş'ın (87), şu an için şuurunun açık olduğunu ve durumunun daha iyi olduğunu söyledi. Şuur açıklığının kademeleri olduğunu ifade eden Kaptanoğlu, ''Şu an için oryantasyon bozukluğu var. Ama gerekli müdahaleler erken ve zamanında yapılmıştır. Durumu şimdi daha iyi'' dedi. Kaptanoğlu, basına yaptığı açıklamada, Denktaş'ın YDÜ Hastanesi'ne gelmesinin ardından yapılan tetkiklerde beyinde kanama olmadığının tespit edildiğini, bunun üzerine kan sulandırıcı kullandıklarını söyledi. Erkan Kaptanoğlu, ''Nörolojik durumu daha iyiye gitti. Kolları oynamakta. Hareket etmekte. Şuuru açık. Ama dalgınlık var. Durumu iyiye gitmektedir'' diye konuştu. Denktaş'a yapılan anjiyoda ana damarının açıldığını ve cerrahi müdahaleye gerek kalmadığını açıklayan Kaptanoğlu, şunları kaydetti: ''Durumu iyiye doğru seyretmeye başladı. Bugünü geçirmemiz gerekiyor.'' Başhekim Yardımcısı Kaptanoğlu bir soruya karşılık, Denktaş'ın Türkiye'ye kaldırılmasına gerek olmadığını, gerekli tedavinin burada sürdürülmekte olduğunu sözlerine ekledi.