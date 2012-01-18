-Rauf Denktaş'ın cenaze töreni Rum basınında LEFKOŞA (A.A) - 18.01.2012 - KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf denktaş'ın dünkü cenaze törenine geniş yer veren Kıbrıs Rum basını, Türkiye'den üst düzey katılımı öne çıkardı. Rauf Denktaş'ın son yolculuğuna uğurlandığı dünkü törenlere fotoğraf destekli yer veren Rum gazeteleri, haberlerini genellikle ön sayfalarından okuyucularına duyurdu. Alithia gazetesi, cenaze törenini okurlarına ön sayfasından başlayarak iç sayfalarında iki sayfa ayırdı haberini, ''Bütün Türk Liderliği Rauf Denktaş’ın Cenazesinde'', ''Türk Ordusu Kahraman Değeri Verdi... '', ''Denktaş Gitti, Açtığı Yaralar Kaldı... Bütün Türk Liderliği Kıbrıslı Türklerin Tarihi Liderinin Cenazesinde Hazır Bulundu'', ''Aydın Denktaş Gül'ün Omuzunda'' başlıklarıyla aktardı. Türkiye Cumhuriyeti siyasi liderliğinin tamamının cenaze törenine katıldığına dikkati çeken gazete, cenaze törenine katılan konukları isim isim aktardı. Gazete, detaylı yansıttığı cenaze töreni haberinde, ''bayraklar, üzerinde Denktaş'ı yansıtan armalar bulunan kaşkollerle binlerce kişi dün tarihi liderlerini; sabah saat 8'de başlayan ve 16.00'ya kadar devam eden törenle uğurladı. Törene katılanlar üzerinde 'seni unutmayacağız' ve 'her zaman kalbimizde olacaksın' yazılı Denktaş posterleri taşıdılar'' ifadesini kullandı. Politis gazetesi de, cenaze töreni haberini ön sayfasından renkli fotoğraf ile aktardı. ''Rauf Denktaş Dün Defnedildi... Sıcak Çorbayla Uğurladılar'' ve ''Rauf Kıbrıs Sorunundan Dinlendi... Hala Sultan Tekkesi'nden Toprakla Gömüldü... Kıbrıslı Rumlardan Çelenk, Glafkos Klerides'ten Katkı'' başlıklarını kullandı. Rumlar tarafından gönderilen çelenkler üzerindeki isimlere yer veren gazete, Rum yönetimi eski lideri Glafkos Klerides'in adının da çiçek bağış defterinde yer aldığını aktardı. Akel partisinin yayın organı Haravgi gazetesi, tek fotoğraf kullandığı ancak neredeyse bir sayfasını ayırdığı cenaze töreni haberini ''Denktaş'ı Uğurladılar... Aşırı Sağ Eski Kıbrıslı Türk Lider 'İşgal' Bölgelerinde Gömüldü'' başlığını kullandı. Fileleftheros gazetesi de, fotoğraf desteğiyle birinci sayfasından verdiği haberini, ''Türk Dünyasının Kahramanı Olarak Gömüldü'', ''Övgülerle Veda Ettiler... Rauf Denktaş Dün Askeri Törenle Defnedildi'', ''Ecevit'in Eşi ve Diğer Yabancı Devlet Temsilcileri De Katıldı'', ''Klerides'ten Katkı, Maronitler'den Çelenk'' başlıklarıyla yansıttı. İngilizce yayımlanan Cyprus Mail, ''Türk Siyasi Eliti Kıbrıslı Türk Lideri Uğurlamak İçin Uçtu... Binler Yasla Denktaş'ı Toprağa Verdi'' başlıklarını kullandı.